Луис Суарес официально заявил, что покинет бразильский «Гремио» раньше, чем планировал изначально. Уругваец также положил конец всем слухам о том, что он может присоединиться к Лионелю Месси в «Интер Майами».

«Я чувствую, что в следующем году уже не смогу играть из-за своей физической подготовки и высоких требований бразильского чемпионата, поэтому мы с клубом договорились о расторжении моего контракта на год раньше.

Это произойдет в декабре. Клуб согласился, и я им благодарен. Я не знаю, буду ли продолжать играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вы все знаете.

Я бы попросил болельщиков «Гремио» ценить тот факт, что у них есть 37-летний игрок, который всегда выходит на поле, несмотря на сильную боль в колене. Это все, о чем я прошу».

«Интер Майами»? Я знаю, что они обсуждали с «Гремио» мой трансфер, но клуб заявил им, что у меня есть контракт. Со мной «Интер» не общался», - признался Суарес.

Фанаты уверены в будущем Луиса.

💭 «Сейчас Месси ему позвонит и все решит».

💭 «Они должны воссоединиться».

💭 «Значит перейдет в декабре бесплатно!»

💭 «Суарес доберется до «Майами» даже на костылях».

💭 «Черт».

💭 «Подпишите его».