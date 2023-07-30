Гаспачо
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🤝 «Я бы попросил болельщиков «Гремио» ценить тот факт, что у них есть 37-летний футболист, который играет, несмотря на сильную боль в колене». Заявление Суареса и реакция фанатов

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Луис Суарес официально заявил, что покинет бразильский «Гремио» раньше, чем планировал изначально. Уругваец также положил конец всем слухам о том, что он может присоединиться к Лионелю Месси в «Интер Майами».

«Я чувствую, что в следующем году уже не смогу играть из-за своей физической подготовки и высоких требований бразильского чемпионата, поэтому мы с клубом договорились о расторжении моего контракта на год раньше.

Это произойдет в декабре. Клуб согласился, и я им благодарен. Я не знаю, буду ли продолжать играть где-то еще, потому что у меня хроническая проблема с коленом, о которой вы все знаете.

Я бы попросил болельщиков «Гремио» ценить тот факт, что у них есть 37-летний игрок, который всегда выходит на поле, несмотря на сильную боль в колене. Это все, о чем я прошу».

«Интер Майами»? Я знаю, что они обсуждали с «Гремио» мой трансфер, но клуб заявил им, что у меня есть контракт. Со мной «Интер» не общался», - признался Суарес.

Фанаты уверены в будущем Луиса.

💭 «Сейчас Месси ему позвонит и все решит».

💭 «Они должны воссоединиться».

💭 «Значит перейдет в декабре бесплатно!»

💭 «Суарес доберется до «Майами» даже на костылях».

💭 «Черт».

💭 «Подпишите его».

2 комментария

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BarsaMaks
Лучшая девятка
+5
0
+5
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Konvicted
Ответ BarsaMaks
Лучшая девятка
Ага, забившая за всю карьеру в ЛЧ меньше, чем Холланд к 22-м годам
0
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