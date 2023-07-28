Переживает за комфорт семьи.

Лионель Месси уже перебрался в Майами, но до сих пор ищет новый дом, в который он переедет вместе с Антонелой и тремя детьми. По данным телеканала WPBF, к жилью у форварда «Интер Майами» всего три требования: он должен обеспечивать уединение, иметь хорошее расположение и быть максимально безопасным.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что аргентинец пытается полностью адаптироваться к жизни в США. Пока он еще не приобрел новое семейное гнездышко, но поиски ведутся очень активно.

На прошлой неделе тот же источник сообщил, что Месси связался со своим агентом по недвижимости, чтобы еще больше ускорить поиск дома. Причем Лео уже даже определился с районами, где хотел бы поселиться − Бока-Ратон и Делрей-Бич, что в округе Палм-Бич.

Легенда «Барселоны» рассматривает варианты как находящиеся на рынке, так и вне его. Ведь он может позволить себе делать хозяевам домов предложения, от которых они вряд ли откажутся.

Сейчас Лео Месси с семьей живет в шикарном небоскребе Porsche Design Tower в апартаментах с видом на океан. Четыре года назад он заплатил за нее 5 млн долларов. Видимо, игроку хочется иметь не только апартаменты, но и отдельный частный дом.