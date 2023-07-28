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Месси обживается в Майами: аргентинец вместе с семьей занимается поиском дома в окрестностях города🌴🌴🌴

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Хотя у Лео уже давно есть недвижимость в США.

В 2019 году Месси уже купил шикарную недвижимость в Майами - многоэтажные апартаменты в небоскребе Porsche Design Tower с видом на пляж и Атлантический океан. Ранее журналисты узнали, что за квартиру чемпион мира в свое время выложил 5 млн долларов.

Главная фишка башни, в которой поселиться семья Лео – автомобильные лифты, которые позволяют поднять суперкары Месси и других жильцов на тот же этаж, где находится жилье. Можно сидеть в гостиной и наслаждаться своим автопарком, не вставая с дивана.

В 2021-м Лео приобрел еще одну квартиру в городе – в башне Regalia Tower.

The Regalia Miami Penthouse: Luxury Home for Sale in North Miami Beach, Florida, United States | Forbes Global Properties

Теперь же семейство Месси решило обзавестись домом в окрестностях города - вскоре после недавнего матча с «Аталантой» Лео в компании Антонеллы и детей были замечены осматривающими шикарные дома.

1 комментарий

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Лига Футбола
наверно прикольно, продаешь дом и бам, его приезжает посмотреть Месси
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