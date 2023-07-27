Умудрился приехать в Японию ради Криша.

Перед матчем «Аль-Насра» с «ПСЖ», который проводился в рамках турне саудовцев по Японии, Speed, про которого мы неоднократно рассказывали, докричался с трибуны до Роналду, который разминался перед матчем.

А теперь посмотрите на этот эпизод с другого ракурса - Роналду действительно поприветствовал фаната, но судя по лицу португальца - его крепко достала назойливость американца😅