Гаспачо
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Главный фанат Роналду по прозвищу «Скорость» продолжает преследовать Роналду - похоже, он крепко достал португальца

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Умудрился приехать в Японию ради Криша.

Перед матчем «Аль-Насра» с «ПСЖ», который проводился в рамках турне саудовцев по Японии, Speed, про которого мы неоднократно рассказывали, докричался с трибуны до Роналду, который разминался перед матчем.

А теперь посмотрите на этот эпизод с другого ракурса - Роналду действительно поприветствовал фаната, но судя по лицу португальца - его крепко достала назойливость американца😅

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