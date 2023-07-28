Мама тоже постаралась.

Мы уже рассказывали, что Ким Кардашьян в последние дни устроила настоящий футбольный марафон - за неделю успела посмотреть на дебют Месси в США и побывать в Японии на матче саудовской команды Роналду и «ПСЖ» Неймара и Мбаппе. Судя по всему, Ким старалась для сына, ведь благодаря этому он смог собрать уникальную коллекцию, которую у себя в инстаграме выложила сама Ким - и это всего за семь дней!

Теперь у мальчика есть фото и подписанные футболки его любимых игроков - Месси, Роналду и Неймара. Если бы не конфликт «ПСЖ» с Мбаппе, наверняка коллекция была бы еще больше.