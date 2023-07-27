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📹Лисандро Мартинес жестко подкатился под Беллингема. После матча Джуд мудро разложил эпизод

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А ведь парню всего 20 лет.

На 42-й минуте матча между «Реалом» и «МЮ» защитник «красных дьяволов» в центре поля жестко подкатился под Джуда Беллингема. Англичанин бросился выяснять отношения, а судья показал аргентинцу справедливую желтую карточку.

На повторе видно, что игра была действительно опасной и могла привести к травме.

После матча журналисты не упустили возможность спросить у одного из участников эпизода − Джуда Беллингема, − что он думает про произошедшее. Слова хавбека стоит показывать всем тем, кому чуждо слово профессионализм.

«Небольшой конфликт с Мартинесом − одна из тех вещей, что случаются. Он великолепный игрок. В перерыве я сильно ругался, что то не так, это не так. Но когда он подошел ко мне и пожелал всего наилучшего, я действительно зауважал его».

«Я знаю, что то, что происходит на поле, остается на поле. Мы пообщались в конце матча и я пожелал ему всего хорошего. Я уважительно отношусь к тому, когда два игрока пытаются победить для своей команды, а после игры могут пообщаться и быть уважительными друг к другу. Он великий соперник и великий игрок. Как и я, он хочет побеждать. Иногда это выливается наружу».

Очень зрелые слова от молодого игрока «Мадрида», который не стал раздувать тему, а принял ситуацию такой, какая она есть. Нельзя не отметить и действия Мартинеса, который осознал серьезность своего поступка. Бесконечное уважение для обоих.

14 комментариев

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Денис Мартин
Ответ Нефанатик
У Мартинеса по лицу видно что он человек нездоровый.
Чушь поришь. Что ты там можешь увидеть на лице?
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Asker Nourusov
Ответ Дмитрий Илющенко
Антонимами кидаешься
антоним - это ; 5-3 от арсенала ))
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скорпыч
Показалось что Реал с Ювентусом играл. Ан нет. В заголовке и статье про МЮ.
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Asker Nourusov
толковый пацан !!, мадридист !!!
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Александр Самбур
Ответ Нефанатик
У Мартинеса по лицу видно что он человек нездоровый.
я уж молчу что можно сказать по твоему комменту да только здесь это заблокируют
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Артём Поддубный
Такое происходит в футболе. Игра была конечно жёсткой, но главное что без травм, и не было видно что Мартинес специально хотел нанести травму. Хорошо что конфликт разрешился)
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Руслан Саидов
Мартинес единственный боец, хорошо когда есть такие люди в команде
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Edi Valdman
Ответ Asker Nourusov
антоним - это ; 5-3 от арсенала ))
совершенно верное замечание ,тем более ,что несколько дней назад Гюрдаган и некоторые другие представители Барселоны утверждали, что они гегемоны в ла лиге в этом году ,ну посмотрим,
какие они там гегемоны?
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