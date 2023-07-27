14 комментариев

А ведь парню всего 20 лет.

На 42-й минуте матча между «Реалом» и «МЮ» защитник «красных дьяволов» в центре поля жестко подкатился под Джуда Беллингема. Англичанин бросился выяснять отношения, а судья показал аргентинцу справедливую желтую карточку.

На повторе видно, что игра была действительно опасной и могла привести к травме.

После матча журналисты не упустили возможность спросить у одного из участников эпизода − Джуда Беллингема, − что он думает про произошедшее. Слова хавбека стоит показывать всем тем, кому чуждо слово профессионализм.

«Небольшой конфликт с Мартинесом − одна из тех вещей, что случаются. Он великолепный игрок. В перерыве я сильно ругался, что то не так, это не так. Но когда он подошел ко мне и пожелал всего наилучшего, я действительно зауважал его».

«Я знаю, что то, что происходит на поле, остается на поле. Мы пообщались в конце матча и я пожелал ему всего хорошего. Я уважительно отношусь к тому, когда два игрока пытаются победить для своей команды, а после игры могут пообщаться и быть уважительными друг к другу. Он великий соперник и великий игрок. Как и я, он хочет побеждать. Иногда это выливается наружу».

Очень зрелые слова от молодого игрока «Мадрида», который не стал раздувать тему, а принял ситуацию такой, какая она есть. Нельзя не отметить и действия Мартинеса, который осознал серьезность своего поступка. Бесконечное уважение для обоих.