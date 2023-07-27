Гаспачо
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Удивительная статистика: за последние 10 лет «Реал» потратил на трансферы меньше всех топ-клубов, лидирует «МЮ», «Барса» - 6-я 😱😱😱

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В Мадриде знают, как делать бизнес.

Сервис TransferMarkt опубликовал статистику по «чистым расходам» на трансферы за последние 10 лет - при расчете учитываются все расходы на трансферы за минусом доходов от продаж игроков.

Главные «транжиры» последних лет «ПСЖ» лишь на шестом месте - всего 40 миллионов парижане не дотянули до миллиарда евро. Лидируют английские клубы, которые эту отметку преодолели, как ни удивительно, но среди них есть и «Арсенал».

«Барселона» с почти 600 миллионами на 6-м месте, а «Реал» - 18-й.

16 комментариев

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ZA.RMA
Не показывайте это хейтерам Мадрида, которые называют клуб «мешком» 😆
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VuNePonimaete
В плане финансов Перес конечно гений
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Бебеч Гуашев
Потому что все основные траты Реала были чуть раньше этих последних десяти лет
+1
0
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Нефанатик
Ответ zamzam
Выборка за 10 лет, условно через 5 лет у Барсы уйдут годы с Гризманом, Дембеле, Коутиньо. А у Реала останутся Азар Белллингем, Тчуамени, Камавинга, Эндрик и тд и баланс будет иным Но последние 10 лет Реал провёл идеально
К этому времени Барса никого не купит? Все придут бесплатно? Через пять лет в команде не будет условных Левандовского, Гюндогана и ряд других игроков которые уйдут бесплатно. На их место придется покупать других.
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fellx
ФК Антирычаг из Мадрида
+1
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Артём Поддубный
МЮ удивительный пример, как за 10 лет после ухода великого Сэра Алекса Фергюсона не научиться управлять командой и финансами. Ужасная стагнация)
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94vladzislav94
А прессуют за финансы Юве
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Нефанатик
Удивительно, но Реал в одиночку брал больше трофеев ЛЧ за эти 10 лет чем все клубы топ 10 из этого списка вместе взятые
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SaH4r.
Ответ ZA.RMA
Не показывайте это хейтерам Мадрида, которые называют клуб «мешком» 😆
В данный момент конечно нет, но трансферный рынок взорвал Перес со своим "галактикос".
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Булат Кошкимбаев
Ответ 94vladzislav94
А прессуют за финансы Юве
Хотя в этих в схемах активно участвовала Барселона.
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zamzam
Ответ Нефанатик
К этому времени Барса никого не купит? Все придут бесплатно? Через пять лет в команде не будет условных Левандовского, Гюндогана и ряд других игроков которые уйдут бесплатно. На их место придется покупать других.
Не знаю что будет дальше, но пока пару лет тратить по 100 млн у Барсы шансов не много, а Реал наоборот ещё и на Мбаппе возможно 150-200 потратит
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Нефанатик
Ответ zamzam
Не знаю что будет дальше, но пока пару лет тратить по 100 млн у Барсы шансов не много, а Реал наоборот ещё и на Мбаппе возможно 150-200 потратит
Не знаешь, но утверждаешь.
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zamzam
Ответ Нефанатик
Не знаешь, но утверждаешь.
Я утверждаю, что уйдут траты на Гризмана, Дембеле, Коутиньо. У Реала в тот период таких трат не было, зато позже были и баланс явно изменится.
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