16 комментариев

В Мадриде знают, как делать бизнес.

Сервис TransferMarkt опубликовал статистику по «чистым расходам» на трансферы за последние 10 лет - при расчете учитываются все расходы на трансферы за минусом доходов от продаж игроков.

Главные «транжиры» последних лет «ПСЖ» лишь на шестом месте - всего 40 миллионов парижане не дотянули до миллиарда евро. Лидируют английские клубы, которые эту отметку преодолели, как ни удивительно, но среди них есть и «Арсенал».

«Барселона» с почти 600 миллионами на 6-м месте, а «Реал» - 18-й.