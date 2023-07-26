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Лионель Месси начал свой путь в МЛС, как и подобает великому игроку. В первом матче Кубка лиг он вырвал победу для «Интер Майами», забив свой фирменный гол со штрафного на последней минуте, а во второй игре он забил два гола и оформил ассист.

Все мы надеемся, что вдохновляющим стартом успехи Лео не ограничатся, и он оставит свой след в истории «Майами», побив немало рекордов. Давайте посмотрим, какие достижения могут покориться чемпиону мира в ближайшие годы в США.

Наибольшее количество голов за один сезон: 34

Бывший нападающий «Арсенала» Карлос Вела забил впечатляющие 34 гола за «Лос-Анджелес» в 2019 году. Месси, у которого на счету 16 голов за «Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне, вполне может побороться за звание лучшего бомбардира лиги, если будет так же плодотворно проводить свои матчи. Однако, учитывая, что сезон в МЛС длится с февраля по октябрь, Лео вряд ли набьет еще 32 гола за три месяца, поэтому этот рекорд откладывается до следующего года.

Наибольшее количество ассистов за один сезон: 26

Бывший игрок сборной Колумбии Карлос Вальдеррама в 2020 году поставил рекорд лиги, сделав 26 результативных передач за «Тампа-Бэй Мьютини». Месси только предстоит отдать свой первый ассист за «Интер Майами» в МЛС, но все мы знаем, как быстро он может приблизиться к рекордному результату.

Наибольшее количество голов со штрафных: 13

Месси открыл счет своим голам в «Интер Майами» потрясающим ударом со штрафного. Если он сможет успешно исполнить 13 штрафных в МЛС, то сравняется с Себастьяном Джовинко, перешедшим в «Торонто» из «Ювентуса» в 2015 году. За свою результативную карьеру в американском чемпионате он 13 раз забил со штрафного.

Лучший бомбардир Интер Майами за всю историю: 29

Месси всего в 27 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба. Его соотечественник Гонсало Игуаин является нынешним рекордсменом по количеству голов с 29 голами. После ухода из «Ювентуса» он провел в клубе три сезона.

Наибольшее количество побед подряд: 15

Что касается команды, то «Интер Майами» может стать силой, с которой нужно считаться в МЛС после перехода легендарного каталонского трио: Серджи Бускетс и Жорди Альба последовали за своим товарищем во Флориду.

«Лос-Анджелес Гэлакси» является клубом с самой длинной победной серии в истории МЛС с 15 победами подряд. Но, глядя на команду, которую Дэвид Бекхэм создает в Майами, можно предположить, что теперь они в состоянии побороться за нечто большее.

Как вы думаете, какие из этих рекордов покорятся Месси в МЛС?