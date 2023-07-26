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Месси только приехал в США и сразу же начал забивать. Если Лео продолжит в том же темпе, то сможет побить пять рекордов МЛС

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С разной вероятностью...

Лионель Месси начал свой путь в МЛС, как и подобает великому игроку. В первом матче Кубка лиг он вырвал победу для «Интер Майами», забив свой фирменный гол со штрафного на последней минуте, а во второй игре он забил два гола и оформил ассист.

Все мы надеемся, что вдохновляющим стартом успехи Лео не ограничатся, и он оставит свой след в истории «Майами», побив немало рекордов. Давайте посмотрим, какие достижения могут покориться чемпиону мира в ближайшие годы в США. 

Наибольшее количество голов за один сезон: 34

Бывший нападающий «Арсенала» Карлос Вела забил впечатляющие 34 гола за «Лос-Анджелес» в 2019 году. Месси, у которого на счету 16 голов за «Пари Сен-Жермен» в прошлом сезоне, вполне может побороться за звание лучшего бомбардира лиги, если будет так же плодотворно проводить свои матчи. Однако, учитывая, что сезон в МЛС длится с февраля по октябрь, Лео вряд ли набьет еще 32 гола за три месяца, поэтому этот рекорд откладывается до следующего года.

Наибольшее количество ассистов за один сезон: 26

Бывший игрок сборной Колумбии Карлос Вальдеррама в 2020 году поставил рекорд лиги, сделав 26 результативных передач за «Тампа-Бэй Мьютини». Месси только предстоит отдать свой первый ассист за «Интер Майами» в МЛС, но все мы знаем, как быстро он может приблизиться к рекордному результату.

Наибольшее количество голов со штрафных: 13

Месси открыл счет своим голам в «Интер Майами» потрясающим ударом со штрафного. Если он сможет успешно исполнить 13 штрафных в МЛС, то сравняется с Себастьяном Джовинко, перешедшим в «Торонто» из «Ювентуса» в 2015 году. За свою результативную карьеру в американском чемпионате он 13 раз забил со штрафного.

Лучший бомбардир Интер Майами за всю историю: 29

Месси всего в 27 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба. Его соотечественник Гонсало Игуаин является нынешним рекордсменом по количеству голов с 29 голами. После ухода из «Ювентуса» он провел в клубе три сезона.

Наибольшее количество побед подряд: 15

Что касается команды, то «Интер Майами» может стать силой, с которой нужно считаться в МЛС после перехода легендарного каталонского трио: Серджи Бускетс и Жорди Альба последовали за своим товарищем во Флориду.

«Лос-Анджелес Гэлакси» является клубом с самой длинной победной серии в истории МЛС с 15 победами подряд. Но, глядя на команду, которую Дэвид Бекхэм создает в Майами, можно предположить, что теперь они в состоянии побороться за нечто большее.

Как вы думаете, какие из этих рекордов покорятся Месси в МЛС?

6 комментариев

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Hella black
Есть ощущение что Лёня в МЛС не за рекордами приехал ! Хорошая атмосфера,шикарный Майями,никакого груза,никакого давления,легенда играет и получает удовольствие ! Это куда важнее
+4
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Александр Опёнышев
Как Вальдеррама, завершивший карьеру в 2002 году, смог в 2020 установить рекорд по голевым?)
+1
0
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couture39
Зачем такие прогнозы, высосанные из пальца? Можно ведь фантазировать и покруче - Месси забил в первом матче за Интер 1 мяч, а во втором 2.

Если он продолжит прогрессировать в арифметической прогрессии, то в финале Кубка Лиг 19 августа забьет 7 мячей, в финале Кубка США 27 сентября забьет уже 16, в последнем матче регулярного сезона МЛС 21 октября забьет 20 мячей, а в финале МЛС 9 декабря уже 25 мячей.

Естественно, Интер выиграет все матчи с двухзначным счетом, а в следующем сезоне станет чемпионом ЛЧ КОНКАКАФ, и победителем клубного ЧМ.
+1
0
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Игорь Климов
А зачем Лео Месси эти рекорды? Установит - хорошо, а если не установит, то ничего от этого не изменится.
+1
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Alexlagodny
Давай Лео, верим в тебя !!!
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couture39
Ответ Александр Опёнышев
Как Вальдеррама, завершивший карьеру в 2002 году, смог в 2020 установить рекорд по голевым?)
Вальдеррама установил рекорд на 20 лет раньше, в 2000м. Видимо автор тогда еще не родился, и не представляет, что в то древнее время футбол в США уже существовал.
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