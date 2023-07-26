13 комментариев

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«Юнайтед» возглавил список клубов с наибольшими расходами на трансферы за последние 10 лет. Угадаете, какое место в топе занял «Реал»?

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Главные транжиры Европы.

«Юнайтед» с отрывом возглавил рейтинг клубов с наибольшими расходами на трансферы за последние десять сезонов.

Пока за это лето «красные дьяволы» потратили чуть менее £100 миллионов на Мэйсона Маунта и Андре Онана, но эта сумма точно увеличится к сентябрю. Сейчас манкунианцы активно ведут переговоры о покупке Расмуса Хейлунда из «Аталанты». Фабрицио Романо сообщал, что они сделали первое устное предложение на €50 млн + €10 в виде бонусов.

Тем не менее, по сравнению с предыдущими годами, «Юнайтед» провел это лето относительно скромно, пытаясь соответствовать правилам ФФП. По данным Transfermarkt, за последние 10 лет «МЮ» потратил около €1,29 миллиарда (£1,11 млрд) на трансферы.

За это время клуб выиграл Кубок Англии, два Кубка лиги и Лигу Европы, но не смог завоевать ни одного титула Премьер-лиги. Более того, чаще всего наиболее дорогие игроки не оправдывали ожидания «красных дьяволов»: Поль Погба стоил £89 млн, Харри Магуайр — £80 млн, а Ромелу Лукаку — £75 млн.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» вошли в тройку лидеров: расходы «горожан» составили €1,01 млрд (£870 млн), а «канониров» — €1 млрд (£860 млн).

За это десятилетие «Сити» стал одним из крупнейших клубов Европы и лишь второй командой в истории английского футбола, завоевавшей требл после победы в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

У «Арсенала» было далеко не все так радужно, учитывая, что половину этого срока они не могли квалифицироваться в Лигу чемпионов. Однако после назначения Микеля Артеты команда стала комплектоваться более системно, и в последнем сезоне они почти до последнего боролись с «Сити» за чемпионство АПЛ.

В первую пятерку также вошли поддерживаемый Катаром «Пари Сен-Жермен», заплативший за трансферы €960 млн (£823 млн), и «Челси» с расходами в размере €720 млн (£617 млн), половина из которых, кажется, была потрачена прошлой зимой.

Удивительно, но «Реал Мадрид», который обычно ассоциируется с приобретением звездных игроков, занимает лишь 18-е место в списке, потратив всего €250 млн (£214 млн). За последнее десятилетие мадридцы пять раз выигрывали титул Лиги чемпионов.

Многим клубам стоит поучиться у Флорентино Переса, как нужно вести бизнес.

13 комментариев

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gudvinbrok@gmail.com
чаго? кто составлял этот рейтинг? Арсенал 1млрд, а Челси 720 лямов? Реал 250? да они после ухода Роналду только 300 потратили. Вы хоть проверяйте что постите
+20
-6
+14
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Геннадий Чеботарев
это фуфел а не рейтинг. Реал за ,10 лет потратил гораздо больше.
+10
-5
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Gunner_14
Это не расходы на трансферы, а трансферный баланс (вот он у «Реала» как раз минус 250,15 млн евро). Затраты на трансферы за последние 10 сезонов:

1. «Челси» — 2,1 млрд евро
2. «МЮ» — 1,72 млрд евро
3. «МС» — 1,7 млрд евро
4. «Ювентус» — 1,61 млрд евро
5. «Барселона» — 1,6 млрд евро
6. «ПСЖ» — 1,49 млрд евро
7. «Арсенал» — 1,38 млрд евро
8. «Реал» — 1,22 млрд евро
9. «Ливерпуль» — 1,2 млрд евро
10. «Тоттенхэм» — 1,12 млрд евро
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ekha
Интересно, как и кто высчитывал?🧐
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Panurge From hell
Ответ Геннадий Чеботарев
это фуфел а не рейтинг. Реал за ,10 лет потратил гораздо больше.
это походу баланс доходов и расходов.МЮ и Арсенал почти никого не продавали за большие деньги и много тратили
+4
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Ramal Ali
Ответ gudvinbrok@gmail.com
чаго? кто составлял этот рейтинг? Арсенал 1млрд, а Челси 720 лямов? Реал 250? да они после ухода Роналду только 300 потратили. Вы хоть проверяйте что постите
Учитовая что последние 10 лет это с 13 года то только Бэйл и Азар это более 200 млн
+3
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Геннадий Чеботарев
Ответ Panurge From hell
это походу баланс доходов и расходов.МЮ и Арсенал почти никого не продавали за большие деньги и много тратили
вообще-то написано список клубов с наибольшими затратами,но соглашусь с тобой ,похоже что просто сальдо
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Neron
Полная чушь! Челси в прошлом году 600 потратил!!!
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Crazy Diamond
почему нет контроля за такими постами? реально можно запостить любой непроверенный бред? спортс это позорище
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Crazy Diamond
Анна, не лезьте в спорт, это не ваше, читайте но не постите, умоляю
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DolJun
Ответ Gunner_14
Это не расходы на трансферы, а трансферный баланс (вот он у «Реала» как раз минус 250,15 млн евро). Затраты на трансферы за последние 10 сезонов: 1. «Челси» — 2,1 млрд евро 2. «МЮ» — 1,72 млрд евро 3. «МС» — 1,7 млрд евро 4. «Ювентус» — 1,61 млрд евро 5. «Барселона» — 1,6 млрд евро 6. «ПСЖ» — 1,49 млрд евро 7. «Арсенал» — 1,38 млрд евро 8. «Реал» — 1,22 млрд евро 9. «Ливерпуль» — 1,2 млрд евро 10. «Тоттенхэм» — 1,12 млрд евро
верно. к слову, именно путая расходы и баланс местная публика любит клеймить ту или иную команду мешком. взять хотя бы первые две строчки - челси и мю:
расходы у челси 2.1, у мю - 1.7
баланс у челси 720, у мю - 1.3
помогите даше найти бОльший мешок.
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