13 комментариев

Главные транжиры Европы.

«Юнайтед» с отрывом возглавил рейтинг клубов с наибольшими расходами на трансферы за последние десять сезонов.

Пока за это лето «красные дьяволы» потратили чуть менее £100 миллионов на Мэйсона Маунта и Андре Онана, но эта сумма точно увеличится к сентябрю. Сейчас манкунианцы активно ведут переговоры о покупке Расмуса Хейлунда из «Аталанты». Фабрицио Романо сообщал, что они сделали первое устное предложение на €50 млн + €10 в виде бонусов.

Тем не менее, по сравнению с предыдущими годами, «Юнайтед» провел это лето относительно скромно, пытаясь соответствовать правилам ФФП. По данным Transfermarkt, за последние 10 лет «МЮ» потратил около €1,29 миллиарда (£1,11 млрд) на трансферы.

За это время клуб выиграл Кубок Англии, два Кубка лиги и Лигу Европы, но не смог завоевать ни одного титула Премьер-лиги. Более того, чаще всего наиболее дорогие игроки не оправдывали ожидания «красных дьяволов»: Поль Погба стоил £89 млн, Харри Магуайр — £80 млн, а Ромелу Лукаку — £75 млн.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» вошли в тройку лидеров: расходы «горожан» составили €1,01 млрд (£870 млн), а «канониров» — €1 млрд (£860 млн).

За это десятилетие «Сити» стал одним из крупнейших клубов Европы и лишь второй командой в истории английского футбола, завоевавшей требл после победы в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

У «Арсенала» было далеко не все так радужно, учитывая, что половину этого срока они не могли квалифицироваться в Лигу чемпионов. Однако после назначения Микеля Артеты команда стала комплектоваться более системно, и в последнем сезоне они почти до последнего боролись с «Сити» за чемпионство АПЛ.

В первую пятерку также вошли поддерживаемый Катаром «Пари Сен-Жермен», заплативший за трансферы €960 млн (£823 млн), и «Челси» с расходами в размере €720 млн (£617 млн), половина из которых, кажется, была потрачена прошлой зимой.

Удивительно, но «Реал Мадрид», который обычно ассоциируется с приобретением звездных игроков, занимает лишь 18-е место в списке, потратив всего €250 млн (£214 млн). За последнее десятилетие мадридцы пять раз выигрывали титул Лиги чемпионов.

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