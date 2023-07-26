10 комментариев

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«Сити» − самый мощный европейский футбольный бренд. В десятке целых шесть клубов АПЛ

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Ливерпуль Ливерпуль
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Ла Лига Ла Лига
Тоттенхэм Тоттенхэм
Барселона Барселона
лига 1 Франция лига 1 Франция
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Реал Мадрид Реал Мадрид
серия А Италия серия А Италия
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Опережает «Мадрид» и «Барселону».

Когда в 1872 году впервые разыграли Кубок Англии, футболисты не получали зарплаты, клубы представляли собой местные ассоциации, а понятия «футбольный бренд» не существовало.

Спустя полтора столетия многие футбольные клубы по уровню мировой узнаваемости сопоставимы с такими известными популярными брендами, как Apple или Coca-Cola, и одновременно пользуются огромной лояльностью болельщиков из разных слоев населения.

Эти характеристики имеют огромную финансовую ценность. Компания Brand Finance, специализирующаяся на оценке стоимости брендов и разработке стратегий, составила список наиболее ценных футбольных клубов мира.

«Сити» стал самым дорогим футбольным брендом в мире, прервав четырехлетнее лидерство «Мадрида». За год стоимость выросла на 13% и составила 1,51 млрд евро. В свою очередь «королевский клуб» потерял 4% и теперь его стоимость − 1,46 млрд.

Помимо расчета стоимости бренда, Brand Finance также определяет относительную силу брендов с помощью сбалансированной системы показателей, оценивающей маркетинговые инвестиции, капитал заинтересованных сторон и эффективность бизнеса. В соответствии со стандартом (ISO 20671), при расчете используются данные оригинальных маркетинговых исследований, проведенных среди более 10 тысяч болельщиков в Европе, Бразилии, Китае и США.

Сила бренда − это то, что привлекает болельщиков, игроков, инвесторов и спонсоров к взаимодействию с клубом, обеспечивая коммерческую ценность за счет более высоких доходов, цен, особенно на спонсорские услуги. Это снижает риски для прибыльности, связанные с возможными слабыми показателями на поле.

В десятку сильнейших европейских футбольных брендов вошли шесть клубов АПЛ («Сити», «Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм»), два представителя Ла Лиги («Барселона» и «Мадрид»), а также «Бавария» из Бундеслиги и «ПСЖ» из Лиги 1. Первый представитель Серии А − «Ювентус» − только одиннадцатый.

10 комментариев

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Bazilic
Это конечно интересно, но на данный момент есть Реал, Барселона и Мю, а потом идут все остальные
+21
-6
+15
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Веспер
Ответ Rustam Mambeyev
Истории нет.
Клуб существует 143 года))) Какой именно истории у него нету?)))
+4
-2
+2
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Bolvan
Проверьте сначала перед публикацией
+4
-3
+1
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Геннадий Чеботарев
Ответ Никита Никулин
Позвонил в Сити, на арабском ответили, что все верно. Не переживайте!
то что этот типо рейтинг составляли в сити это очень похоже))))
+2
-1
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Геннадий Чеботарев
это как и предыдущий список,тоже фуфел. что означают эти цыфры? стоимость клуба?))))) это смех.
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Baku Bearings
Тоттенхем и Арсенал в 10ке? Вы о чем вообще? 🤣🤣🤣
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Никита Никулин
Автор
Ответ Bolvan
Проверьте сначала перед публикацией
Позвонил в Сити, на арабском ответили, что все верно. Не переживайте!
+2
-2
0
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