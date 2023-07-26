10 комментариев

Опережает «Мадрид» и «Барселону».

Когда в 1872 году впервые разыграли Кубок Англии, футболисты не получали зарплаты, клубы представляли собой местные ассоциации, а понятия «футбольный бренд» не существовало.

Спустя полтора столетия многие футбольные клубы по уровню мировой узнаваемости сопоставимы с такими известными популярными брендами, как Apple или Coca-Cola, и одновременно пользуются огромной лояльностью болельщиков из разных слоев населения.

Эти характеристики имеют огромную финансовую ценность. Компания Brand Finance, специализирующаяся на оценке стоимости брендов и разработке стратегий, составила список наиболее ценных футбольных клубов мира.

«Сити» стал самым дорогим футбольным брендом в мире, прервав четырехлетнее лидерство «Мадрида». За год стоимость выросла на 13% и составила 1,51 млрд евро. В свою очередь «королевский клуб» потерял 4% и теперь его стоимость − 1,46 млрд.

Помимо расчета стоимости бренда, Brand Finance также определяет относительную силу брендов с помощью сбалансированной системы показателей, оценивающей маркетинговые инвестиции, капитал заинтересованных сторон и эффективность бизнеса. В соответствии со стандартом (ISO 20671), при расчете используются данные оригинальных маркетинговых исследований, проведенных среди более 10 тысяч болельщиков в Европе, Бразилии, Китае и США.

Сила бренда − это то, что привлекает болельщиков, игроков, инвесторов и спонсоров к взаимодействию с клубом, обеспечивая коммерческую ценность за счет более высоких доходов, цен, особенно на спонсорские услуги. Это снижает риски для прибыльности, связанные с возможными слабыми показателями на поле.

В десятку сильнейших европейских футбольных брендов вошли шесть клубов АПЛ («Сити», «Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм»), два представителя Ла Лиги («Барселона» и «Мадрид»), а также «Бавария» из Бундеслиги и «ПСЖ» из Лиги 1. Первый представитель Серии А − «Ювентус» − только одиннадцатый.