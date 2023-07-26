9 комментариев

Мы все понимаем, как его зовут.

«Семь лет назад, когда я присоединился к «Манчестер Сити», я думал, что разбираюсь в футболе. Знаете, мне было 25, 26 лет, я многое повидал, выигрывал кубки и чемпионские титулы», — сказал Илькай Гюндоган в своем интервью ESPN.

«Но сейчас, стоя здесь после семи лет школы Пепа, я бы сказал, что тогда ничего не знал о футболе. Так что его влияние не только на команду, но и на меня лично было просто огромным».

Пеп Гвардиола действительно славится своим уникальным подходом к тактике и умению раскрывать лучшее в игроках. За свою карьеру он смог привести аж два клуба к уникальному треблу.

Гюндоган же теперь сможет поделиться всеми знаниями, полученными от Пепа, с игроками «Барселоны», где он будет играть следующие три года.