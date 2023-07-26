Гаспачо
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«Я думал, что разбираюсь в футболе». Гюндоган назвал тренера, который оказал на него наибольшее влияние

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Мы все понимаем, как его зовут.

«Семь лет назад, когда я присоединился к «Манчестер Сити», я думал, что разбираюсь в футболе. Знаете, мне было 25, 26 лет, я многое повидал, выигрывал кубки и чемпионские титулы», — сказал Илькай Гюндоган в своем интервью ESPN.

«Но сейчас, стоя здесь после семи лет школы Пепа, я бы сказал, что тогда ничего не знал о футболе. Так что его влияние не только на команду, но и на меня лично было просто огромным».

Пеп Гвардиола действительно славится своим уникальным подходом к тактике и умению раскрывать лучшее в игроках. За свою карьеру он смог привести аж два клуба к уникальному треблу.

Гюндоган же теперь сможет поделиться всеми знаниями, полученными от Пепа, с игроками «Барселоны», где он будет играть следующие три года.

9 комментариев

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Виктор Кашшаи
Пеп - самый гениальный тренер всех времён, с этим невозможно спорить.
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TravenS
Ответ pop
Если меся и пеп раз на раз выйдут, на кого ставить будете?
Если будут в игре в футбол соревноваться — Месси, если в тренерской работе — Пеп, если драться — Дружба. Но в конкурсе не самых разумных комментариев, то тут вам нет конкурентов, как мне видится
+4
0
+4
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Виктор Кашшаи
Ответ Игорь Климов
Как минимум Гвардиола лучший тренер современности.
это тоже верно
+5
-2
+3
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Игорь Климов
Ответ Виктор Кашшаи
Пеп - самый гениальный тренер всех времён, с этим невозможно спорить.
Как минимум Гвардиола лучший тренер современности.
+3
-2
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barca1899messi
DolJun
ты пропустил момент потери твоего мозга
0
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barca1899messi
Ответ TravenS
Если будут в игре в футбол соревноваться — Месси, если в тренерской работе — Пеп, если драться — Дружба. Но в конкурсе не самых разумных комментариев, то тут вам нет конкурентов, как мне видится
🤣🤣🤣🤣💯💯💯💯
0
0
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