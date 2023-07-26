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Бекхэм все еще в хорошей форме. Во время тренировки он забил красивый гол со штрафного

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Может вратарь был куплен?

В этом году совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму исполнилось 48 лет. Бекс до сих пор находится в прекрасной форме и не устает записывать вирусные видео.

Перед одним из матчей на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейл экс-хавбек «Юнайтед» и «Мадрида» решил продемонстрировать, что мастерство исполнения штрафных никуда не делось. Он установил мяч в нескольких метрах от штрафной и не сооружал искусственную стенку. Короткий фирменный разбег и мяч после удара правой ногой закрутился в ворота неподалеку от «девятки» створа.

Вратарь отреагировал, бросился в правый от себя угол, но достать не успел. Или не хотел этого делать, чтобы не портить боссу видео для тиктока.

«Похоже, я возвращаюсь», − так подписал видео Бекхэм. На момент публикации этого поста запись набрала уже более 10 млн просмотров при 3,9 млн фолловеров.

А как вы думаете, стоит ли Дэвиду Бекхэму возобновить карьеру хотя бы на один матч, чтобы сыграть с Месси? Пишите в комментариях.

4 комментария

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Atash Yoldashow
Как же повезло тем, кто в свое время смотрел матчи в прямом эфире с Бекхамам, помню каждый его крученный удар, просто номер 1☝️
+4
0
+4
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Тюменский медвежонок
Люблю Бекса, но штрафной это всё таки когда стенка есть, а это просто удар с места и по достаточно низкой траектории, поэтому процентов на 99% будь там стенка - попал бы в стенку
+3
0
+3
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Кстати и в 48 бьёт лучше, чем месси
0
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r24y48pvqr
На воротах подросток
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