Может вратарь был куплен?

В этом году совладельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму исполнилось 48 лет. Бекс до сих пор находится в прекрасной форме и не устает записывать вирусные видео.

Перед одним из матчей на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейл экс-хавбек «Юнайтед» и «Мадрида» решил продемонстрировать, что мастерство исполнения штрафных никуда не делось. Он установил мяч в нескольких метрах от штрафной и не сооружал искусственную стенку. Короткий фирменный разбег и мяч после удара правой ногой закрутился в ворота неподалеку от «девятки» створа.

Вратарь отреагировал, бросился в правый от себя угол, но достать не успел. Или не хотел этого делать, чтобы не портить боссу видео для тиктока.

«Похоже, я возвращаюсь», − так подписал видео Бекхэм. На момент публикации этого поста запись набрала уже более 10 млн просмотров при 3,9 млн фолловеров.

А как вы думаете, стоит ли Дэвиду Бекхэму возобновить карьеру хотя бы на один матч, чтобы сыграть с Месси? Пишите в комментариях.