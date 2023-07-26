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Месси сделал правильный выбор в пользу в «Интер Майами»: здесь он обретет новую семью - матчи приходит даже его мама❤️

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В Саудовской Аравии сложно было бы создать такую атмосферу.

У Лео все хорошо в США - Месси прошлой ночью сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0). В предыдущей игре с «Крус Асуль» (2:1) Месси также стал автором победного мяча.

Таким образом, 36-летний игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины забил в ворота 100 разных клубов за карьеру.

А на матче с «Атлантой» присутствовала мама Месси, которая удостоилась теплых объятий со стороны Дэвида Бекхэма - владельца новой команды ее сына.

3 комментария

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Aymammet Baylyyew
Интересно интер маями до месси взял хот кокой нибудь кубок, просто с месси они точно возьмут
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Кашшай Чакырович
Ответ Aymammet Baylyyew
Интересно интер маями до месси взял хот кокой нибудь кубок, просто с месси они точно возьмут
Рано говорить ,что они что то возьмут , Интер это все таки команда аутсайдер ,да и Аталанта это точно не самый сильный соперник ,там есть команды посильнее
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Aymammet Baylyyew
Ответ Кашшай Чакырович
Рано говорить ,что они что то возьмут , Интер это все таки команда аутсайдер ,да и Аталанта это точно не самый сильный соперник ,там есть команды посильнее
Ну да, но и месси проводит вторую игру они ещё сильнее станут и Атланта тоже не слабый в лиге есть хорошие результаты
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