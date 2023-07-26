Месси сделал правильный выбор в пользу в «Интер Майами»: здесь он обретет новую семью - матчи приходит даже его мама❤️
В Саудовской Аравии сложно было бы создать такую атмосферу.
У Лео все хорошо в США - Месси прошлой ночью сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0). В предыдущей игре с «Крус Асуль» (2:1) Месси также стал автором победного мяча.
Таким образом, 36-летний игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины забил в ворота 100 разных клубов за карьеру.
А на матче с «Атлантой» присутствовала мама Месси, которая удостоилась теплых объятий со стороны Дэвида Бекхэма - владельца новой команды ее сына.
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