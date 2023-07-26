В Саудовской Аравии сложно было бы создать такую атмосферу.

У Лео все хорошо в США - Месси прошлой ночью сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0). В предыдущей игре с «Крус Асуль» (2:1) Месси также стал автором победного мяча.

Таким образом, 36-летний игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины забил в ворота 100 разных клубов за карьеру.

А на матче с «Атлантой» присутствовала мама Месси, которая удостоилась теплых объятий со стороны Дэвида Бекхэма - владельца новой команды ее сына.