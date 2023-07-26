Летает с одного конца света на другой на матчи футбольных кумиров.

В пятницу 21 июля Ким была замечена вместе с сыновьями в Майами - на дебютном матче матче Месси за новый клуб.

Проходит буквально 3 дня, и Кардашьян уже на другом конце света - в Японии, на товарищеском матче «Аль-Насра» Роналду с «ПСЖ» (в теории там мог бы оказаться и Килиан Мбаппе, но клуб его отстранил из-за ситуации с продлением контракта).

В 2022 году Ким развелась со своим последним мужем - рэпером Канье Уэстом.

До этого Ким была 2 года замужем за форвардом баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Крисом Хамфрисом.

В последнее время она встречалась с Пэтом Дэвидсоном - американским комиком, который младше ее на 13 лет. На текущий момент пара рассталась.

Так зачем же Ким по всему миру летает на матчи Месси и Роналду, а также не пропускает мероприятия с Мбаппе и Холандом? Пиар-ход и открывшаяся любовь к европейскому футболу?