Похоже, в США Лео всегда будет играть в старте.

Этой ночью «Интер Майами» разгромил «Атланту» (4:0) в матче Кубка лиг. Клуб из Флориды повторил крупнейшую победу в своей истории – в 2021 году «Интер Майами» разгромил в МЛС «Цинциннати» (5:1).

Сегодня на счету Лионеля Месси дубль и голевая передача - аргентинец был заменен на 78-й минуте, после его замены трибуны опустели буквально на глазах.