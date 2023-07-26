Лео действительно очень достойно себя повел.

Лионель сделал дубль во втором своем матче за «Интер Майами», но восторг Романо вызвал другой момент - перед матчем Лео утешал сына одного из главных музыкальных продюсеров мира DJ Khaled.

Именно Месси вывел паренька на поле, но тот от волнения пустил слезу.

«Один из лучших моментов 2023 года», - написал у себя в твиттере Фабрицио Романо.

После матча DJ Khaled поблагодарил аргентинца за поддержку сына.