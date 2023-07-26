16 комментариев

Очередной гол Месси за «Интер Майами» установил абсолютный рекорд всех (!!!) видов спорта США за всю (!!!) историю 😱😱😱
Уникальное достижение.
В матче с «Атлантой» Лео Месси уже на 9-й минуте забил свой второй гол в США, выйдя один на один с голкипером.
Этот гол навсегда войдет в историю - за ним наблюдало 3.4 миллиарда человек одновременно. Такого никогда не было ни в одной спортивной лиге США.
Статистика моей семьи:
Я смотрю футбол. Не смотрел
Жена, дети не смотрят. Не смотрели
Все родственники. Не смотрели.
Вообще у нас ночь была. Обычно все спят в это время посреди недели)))
И ладно до меня дела может никому и нет, но чтобы уравновесить статистику какая-то условная китайская семья должна была в полном составе смотреть матч второго круга какого-то кубка по соккеру))))
А есть другая версия. Конспирологическая))) от нас скрывают, что на Земле живет триллион людей)))