16 комментариев

Уникальное достижение.

В матче с «Атлантой» Лео Месси уже на 9-й минуте забил свой второй гол в США, выйдя один на один с голкипером.

Этот гол навсегда войдет в историю - за ним наблюдало 3.4 миллиарда человек одновременно. Такого никогда не было ни в одной спортивной лиге США.