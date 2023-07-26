Гаспачо
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Очередной гол Месси за «Интер Майами» установил абсолютный рекорд всех (!!!) видов спорта США за всю (!!!) историю 😱😱😱

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Уникальное достижение.

В матче с «Атлантой» Лео Месси уже на 9-й минуте забил свой второй гол в США, выйдя один на один с голкипером.

Этот гол навсегда войдет в историю - за ним наблюдало 3.4 миллиарда человек одновременно. Такого никогда не было ни в одной спортивной лиге США.

16 комментариев

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Акø
Я хоть и фанат Барселоны, но думаю что он сделал правильный выбор, перейдя в Майами. Приятно смотреть, как он расцвел после ПСЖ
+19
-2
+17
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Азиз Ибодуллаев
3.4 миллиарда человек... ясно
+16
0
+16
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TravenS
По отсутствию источника делаю вывод, что это посчитал сам Федоров. Что ж товарищ, если ты гуманитарий, то не берись за подсчёты. Сколь бы я ни был фаном Месси, но подобные цифры — бред сивой кобылы
+10
0
+10
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Спартак пичинен
а следующий матч будет смотреть уже все население планеты, а затем вся галактика и т.д.
+8
0
+8
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Vitaly Petrov
Вот дибилы. Это значит что примерно каждый второй человек в мире смотрел онлайн. И это включая младенцев.
Статистика моей семьи:
Я смотрю футбол. Не смотрел
Жена, дети не смотрят. Не смотрели
Все родственники. Не смотрели.
Вообще у нас ночь была. Обычно все спят в это время посреди недели)))
И ладно до меня дела может никому и нет, но чтобы уравновесить статистику какая-то условная китайская семья должна была в полном составе смотреть матч второго круга какого-то кубка по соккеру))))
А есть другая версия. Конспирологическая))) от нас скрывают, что на Земле живет триллион людей)))
+3
0
+3
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Hella black
Комментаторы на МЛС топ. Словно в нулевых смотришь UFC на ESPN нифуя не понятно но очень интересно 😅
+2
0
+2
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Nacho13
Скорее всего миллионы с миллиардами перепутали. Бывает.
+1
0
+1
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Alex_V69
Интересно, куда смотрели защитники? Уровень футбола ниже плинтуса.
+1
-1
0
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jackson_07
Я конечно всегда за Месси, но цифры какие-то космические, как и кто это считает?
0
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