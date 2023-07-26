«Подержи мое пиво!» 🍺🍺🍺 Месси сделал дубль во втором матче в США и посвятил новое празднование Дэвиду Бекхэму
Переписывает историю заокеанского футбола.
«Интер Майами» разгромил «Атланту» (4:0) на групповом этапе Кубка лиг.
Лионель Месси вышел в стартовом составе и сделал дубль, а также отдал голевую передачу. Аргентинец провел на поле 78 минут, уступив место Робби Робинсону. В матче Лео показал свое новое празднование, которое болельщики сразу же окрестили «Подержи мое пиво!».
Позже стало ясно, что посвящено оно было одному из владельцев «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму.
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