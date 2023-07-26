Переписывает историю заокеанского футбола.

«Интер Майами» разгромил «Атланту» (4:0) на групповом этапе Кубка лиг.

Лионель Месси вышел в стартовом составе и сделал дубль, а также отдал голевую передачу. Аргентинец провел на поле 78 минут, уступив место Робби Робинсону. В матче Лео показал свое новое празднование, которое болельщики сразу же окрестили «Подержи мое пиво!».

Позже стало ясно, что посвящено оно было одному из владельцев «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму.