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«Подержи мое пиво!» 🍺🍺🍺 Месси сделал дубль во втором матче в США и посвятил новое празднование Дэвиду Бекхэму

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Переписывает историю заокеанского футбола.

«Интер Майами» разгромил «Атланту» (4:0) на групповом этапе Кубка лиг.

Лионель Месси вышел в стартовом составе и сделал дубль, а также отдал голевую передачу. Аргентинец провел на поле 78 минут, уступив место Робби Робинсону. В матче Лео показал свое новое празднование, которое болельщики сразу же окрестили «Подержи мое пиво!».

Позже стало ясно, что посвящено оно было одному из владельцев «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму.

2 комментария

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Максуд Фаттоев
удачи тебе Месси
+8
-1
+7
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A K
Ох и наплачутся там соперники нашего пешехода ))) GOAT рулит!
+4
-1
+3
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