Британские таблоиды бурно обсуждают «проблему» арабского футбола, который представляет серьезную угрозу будущему АПЛ.

Только ленивый не заметил агрессивного поведения саудовских клубов на трансфером рынке. Денег у них много, а желания еще больше - Ближний Восток готов подписывать буквально всех топовых футболистов, не сильно беспокоясь о финансовой стороне вопроса.

Что ж, неудивительно, что эти споры заполонили соцсети. Давайте посмотрим, кто и что говорит.

🇸🇦 «На ваш взгляд, деньги АПЛ хороши или плохи для футбола? Они уже купили все таланты у Серии А и Латинской Америки. И прямо противоположное верно для Китая, который потерпел неудачу. У нас есть четкое видение, и оно должно быть реализовано. Пожалуйста, заткнитесь, прежде чем я выкуплю ваш аккаунт».

🇬🇧 «Саудовская Аравия - деньги. Слава - Европа».

🇸🇦 «Если саудовские клубы будут играть в ЛЧ, то они ее выиграют».

🇸🇦 «Почему вы решили, что это ваше дело?»

🇸🇦 «Наши амбиции велики. Руководители все правильно делают, а наша лига стремительно развивается».

🇬🇧 «Это определенно плохо, футболисты не должны зарабатывать такие деньги, просто играя за клуб.

Кроме того, в долгосрочной перспективе это уничтожит идею играть за клуб с историей, так как много молодежи будет думать о деньгах, а не наследии. Это приведет к уничтожению спорта в следующем десятилетии».

🇸🇦 «В чем разница между тем, что делают саудовские клубы, и другие клубы по всему миру?»

🇬🇧 «Неплохо. Это не так уж плохо. Европейские клубы создали прецедент выплаты огромной заработной платы и огромных положений об освобождении. Мбаппе зарабатывает около миллиона евро в неделю. Это только он. Кто может себе это позволить прямо сейчас??? Если вы спросите меня, это европейские клубы создали это. Не Саудовская Аравия».

🇬🇧 «Они разрушат футбол».

🇫🇷 «Только фанаты АПЛ думают, что это плохо».

🇬🇧 «Футбол не только для Европы, это мировой спорт. Он невероятно скучен в последние 40 лет из-за одних и тех же команд на вершине. Хорошо, что происходит что-то новое».

🇬🇧 «СМИ пытаются убедить нас, что единственные хорошие деньги в мире - деньги США».