🇸🇦🇬🇧 «Чьи деньги грязнее?» Саудовские и британские фанаты зарубились в соцсетях на самую актуальную тему лета
Британские таблоиды бурно обсуждают «проблему» арабского футбола, который представляет серьезную угрозу будущему АПЛ.
Только ленивый не заметил агрессивного поведения саудовских клубов на трансфером рынке. Денег у них много, а желания еще больше - Ближний Восток готов подписывать буквально всех топовых футболистов, не сильно беспокоясь о финансовой стороне вопроса.
Что ж, неудивительно, что эти споры заполонили соцсети. Давайте посмотрим, кто и что говорит.
🇸🇦 «На ваш взгляд, деньги АПЛ хороши или плохи для футбола? Они уже купили все таланты у Серии А и Латинской Америки. И прямо противоположное верно для Китая, который потерпел неудачу. У нас есть четкое видение, и оно должно быть реализовано. Пожалуйста, заткнитесь, прежде чем я выкуплю ваш аккаунт».
🇬🇧 «Саудовская Аравия - деньги. Слава - Европа».
🇸🇦 «Если саудовские клубы будут играть в ЛЧ, то они ее выиграют».
🇸🇦 «Почему вы решили, что это ваше дело?»
🇸🇦 «Наши амбиции велики. Руководители все правильно делают, а наша лига стремительно развивается».
🇬🇧 «Это определенно плохо, футболисты не должны зарабатывать такие деньги, просто играя за клуб.
Кроме того, в долгосрочной перспективе это уничтожит идею играть за клуб с историей, так как много молодежи будет думать о деньгах, а не наследии. Это приведет к уничтожению спорта в следующем десятилетии».
🇸🇦 «В чем разница между тем, что делают саудовские клубы, и другие клубы по всему миру?»
🇬🇧 «Неплохо. Это не так уж плохо. Европейские клубы создали прецедент выплаты огромной заработной платы и огромных положений об освобождении. Мбаппе зарабатывает около миллиона евро в неделю. Это только он. Кто может себе это позволить прямо сейчас??? Если вы спросите меня, это европейские клубы создали это. Не Саудовская Аравия».
🇬🇧 «Они разрушат футбол».
🇫🇷 «Только фанаты АПЛ думают, что это плохо».
🇬🇧 «Футбол не только для Европы, это мировой спорт. Он невероятно скучен в последние 40 лет из-за одних и тех же команд на вершине. Хорошо, что происходит что-то новое».
🇬🇧 «СМИ пытаются убедить нас, что единственные хорошие деньги в мире - деньги США».
Фанаты АПЛ, когда арабы в МС нарушают всевозможные финансовые фейр-плей, а МС скупает всех и вся - Лучшая Лига Мира!
Фанаты АПЛ, когда арабы покупают Ньюкасл - Еще один сильный клуб в Лучшей Лиге Мира!
Фанаты АПЛ, когда арабы вкладывают в свой чемпионат - АААА это разрушает футбол!
Какие-то двойные стандарты. Вон есть МЮ с амерами - фанам не нравится, хотят арабов) но портив арабов в собственно Аравии.