11 комментариев

Barbie-мания началась: в сети появилось фото игрушки в образе Лионеля Месси в форме «Интер Майами» 😍😍😍
Вот такой теперь Кен.
Премьера фильма, посвященного одной из самых известных игрушек в мире состоялась на прошлой неделе и прошла с огромным успехом - «Барби» заработала $155 млн в первый уикенд в США и Канаде.
Маркетинговая компания картины возобновила мировой интерес к культовым игрушкам и одновременно главным героям фильма - Барби и Кену.
Больше того, в сети уже можно найти Кена в образе Месси - «Leo in Miaimi».
Найти интернет-магазин, где можно было бы заказать такого Кена, нам пока не удалось, но это дело времени.
Практически всё двигалось (включая запястья и ступни), даже корпус отворачивался в сторону и эмитировал удар.