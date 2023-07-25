Гаспачо
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Barbie-мания началась: в сети появилось фото игрушки в образе Лионеля Месси в форме «Интер Майами» 😍😍😍

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Вот такой теперь Кен.

Премьера фильма, посвященного одной из самых известных игрушек в мире состоялась на прошлой неделе и прошла с огромным успехом - «Барби» заработала $155 млн в первый уикенд в США и Канаде.

Маркетинговая компания картины возобновила мировой интерес к культовым игрушкам и одновременно главным героям фильма - Барби и Кену.

Больше того, в сети уже можно найти Кена в образе Месси - «Leo in Miaimi».

Найти интернет-магазин, где можно было бы заказать такого Кена, нам пока не удалось, но это дело времени.

11 комментариев

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Вадим Сидоров
Помню мамка мне на днюху купила фигурку Стинга (рестлера)
Практически всё двигалось (включая запястья и ступни), даже корпус отворачивался в сторону и эмитировал удар.
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koshaus
Человек-Пешеход, Человек-Невидимка, Человек-Фейковый детский фонд, Человек-Пендаль, теперь и Человек- Барби. Скоро в секс-шопах Человек-Фаллоиммитатор.
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Domian
Ответ VERBLYUD
В конце октября в комментариях на спортсе ожидается массовое полыхание)
Пусть полыхают, а мы будем наслаждаться величием.
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MajestySport
Барби и её подружки альба с бускетсом
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Спартак пичинен
Ответ Hella black
Топ-5 фавов согласно данным SkyBet на ЗМ-2023 🔥 Messi - 75% Haaland - 19% De Bruyne - 2% Rodri - 2% Mbappe - 2% Так что Криштибои,готовьте свои носовые платочки,слёз будет не мерено 😂😎
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VERBLYUD
Ответ Domian
Практически все бк конторы дают на Лео абсолютно победный кэф. 8 ЗМ у Месси. Первый игрок МЛС кто выиграет ЗМ. Пиар будет в США безумных масштабов. Как то даже жаль фанатов роналду.
В конце октября в комментариях на спортсе ожидается массовое полыхание)
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