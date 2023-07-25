11 комментариев

Вот такой теперь Кен.

Премьера фильма, посвященного одной из самых известных игрушек в мире состоялась на прошлой неделе и прошла с огромным успехом - «Барби» заработала $155 млн в первый уикенд в США и Канаде.

Маркетинговая компания картины возобновила мировой интерес к культовым игрушкам и одновременно главным героям фильма - Барби и Кену.

Больше того, в сети уже можно найти Кена в образе Месси - «Leo in Miaimi».

Найти интернет-магазин, где можно было бы заказать такого Кена, нам пока не удалось, но это дело времени.