Гаспачо
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💎 Forbes опубликовал список самых дорогих футбольных клубов. В топ-10 шесть представителей АПЛ

Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
Барселона Барселона
Бавария Бавария
Реал Мадрид Реал Мадрид
Тоттенхэм Тоттенхэм
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ПСЖ ПСЖ
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

Forbes назвал десять самых дорогих клубов мирового футбола.

Свежие данные вряд ли вас поразят, но они определенно стоят внимания, учитывая бурный рост футбола в Саудовской Аравии. Возможно, что скоро все будет иначе.

Тройку лидеров догнать по-прежнему сложно.

  1. «Реал Мадрид» - $6,07 млрд;
  2. «Манчестер Юнайтед» - $6 млрд;
  3. «Барселона» - $5,51 млрд;
  4. «Ливерпуль» - $5,29 млрд;
  5. «Манчестер Сити» - $4,99 млрд;
  6. «Бавария Мюнхен» - $4,86 млрд;
  7. «ПСЖ» - $4,21 млрд;
  8. «Челси» - $3,1 млрд;
  9. «Тоттенхэм» - $2,8 млрд;
  10. «Арсенал» - $2,26 млрд;

Попробуйте угадать, как этот список будет выглядеть через пять лет👇👇👇.

1 комментарий

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Василий Волков
ну тут скорее "двойку лидеров"))
+3
0
+3
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