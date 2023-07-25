💎 Forbes опубликовал список самых дорогих футбольных клубов. В топ-10 шесть представителей АПЛ
Forbes назвал десять самых дорогих клубов мирового футбола.
Свежие данные вряд ли вас поразят, но они определенно стоят внимания, учитывая бурный рост футбола в Саудовской Аравии. Возможно, что скоро все будет иначе.
Тройку лидеров догнать по-прежнему сложно.
- «Реал Мадрид» - $6,07 млрд;
- «Манчестер Юнайтед» - $6 млрд;
- «Барселона» - $5,51 млрд;
- «Ливерпуль» - $5,29 млрд;
- «Манчестер Сити» - $4,99 млрд;
- «Бавария Мюнхен» - $4,86 млрд;
- «ПСЖ» - $4,21 млрд;
- «Челси» - $3,1 млрд;
- «Тоттенхэм» - $2,8 млрд;
- «Арсенал» - $2,26 млрд;
Попробуйте угадать, как этот список будет выглядеть через пять лет👇👇👇.
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