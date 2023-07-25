Forbes назвал десять самых дорогих клубов мирового футбола.

Свежие данные вряд ли вас поразят, но они определенно стоят внимания, учитывая бурный рост футбола в Саудовской Аравии. Возможно, что скоро все будет иначе.

Тройку лидеров догнать по-прежнему сложно.

«Реал Мадрид» - $6,07 млрд; «Манчестер Юнайтед» - $6 млрд; «Барселона» - $5,51 млрд; «Ливерпуль» - $5,29 млрд; «Манчестер Сити» - $4,99 млрд; «Бавария Мюнхен» - $4,86 млрд; «ПСЖ» - $4,21 млрд; «Челси» - $3,1 млрд; «Тоттенхэм» - $2,8 млрд; «Арсенал» - $2,26 млрд;

Попробуйте угадать, как этот список будет выглядеть через пять лет👇👇👇.