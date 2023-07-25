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Роналду против японских детей: не забил, но отдал 2 голевых передачи 🔥🔥🔥

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Неплохо смотрелся в товарищеском матче.

Клуб Роналду «Аль-Наср» сейчас проводит турне по Японии - одним из запланированных мероприятий стал товарищеский матч между детскими футбольными командами, в котором принял участие и сам Роналду.

Ранее футболист «Аль-Насра» внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года. Согласно подсчетам Forbes, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) португальцу составила 136 млн долларов до вычета налогов.

2 комментария

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Дима Костылев
Дети доаовльны) А это самое главное 👏
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