Неплохо смотрелся в товарищеском матче.

Клуб Роналду «Аль-Наср» сейчас проводит турне по Японии - одним из запланированных мероприятий стал товарищеский матч между детскими футбольными командами, в котором принял участие и сам Роналду.

Ранее футболист «Аль-Насра» внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года. Согласно подсчетам Forbes, за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года общая сумма выплат (зарплата, призовые, бонусы, поступления от спонсоров и от участия в коммерческих проектах и прочие средства) португальцу составила 136 млн долларов до вычета налогов.