Недооцененный трансфер в американскую лигу.

Спортивный журналист и ведущий шоу The Joe Pomp Show Джо Помплиано решил взглянуть на трансфер Лионеля Месси в «Интер Майами» под неожиданным углом. Из его небольшого расследования можно сделать два вывода:

▪️ Без перехода Дэвида Бэкхэма в 2007 году в МЛС трансфер аргентинца был бы практически нереален;

▪️ Сегодняшняя реальность эпохи Месси в МЛС и то, что из себя представляла лига 16 лет назад − небо и земля.

Вот что написал Помплиано в своем аккаунте в Твиттере:

«Переезд Лионеля Месси в МЛС − это сюрреалистическое зрелище. Оно значительно отличается от того, что было в 2007 году, когда туда приехал Дэвид Бекхэм.

Это связано с тем, что лига находится в совершенно ином положении.

Годовые телевизионные контракты МЛС:

▪️ 2007 год: $8 млн

▪️ 2023 год: $250 млн

Средняя посещаемость МЛС:

▪️ 2007: 15,000

▪️ 2023: 21,000 (+40%)

Средняя стоимость франшизы МЛС

▪️ 2007: $37 млн

▪️ 2023: $579 млн

И Месси не собирается уходить на пенсию. Всего восемь месяцев назад он выиграл Кубок мира и был признан лучшим игроком турнира. Именно поэтому стадион «Интер Майами» был полностью заполнен на его презентации, а на улице футболки продавались за 200 долларов.

А Apple TV продолжит вечеринку. Вчерашний часовой специальный показ был бесплатным для всех желающих, а на всех матчах «Интер Майами» в этом сезоне будет установлено 18 камер, включая камеры замедленной съемки, sky-cam и беспилотник.

Это исторический момент в американском спорте!»

Скорее всего, приезд такой звезды как Месси даст американской футбольной лиге еще больший толчок, чем это случилось во времена Дэвида Бекхэма. Однако трудно отрицать тот факт, что именно англичанин пробил окно в США, хотя он и не был первопроходцем в лиге.