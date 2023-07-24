Гаспачо
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Гвардиолу спросили, считает ли он себя величайшим. Пеп снова перемудрил с ответом

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Во время турне «Ман Сити» по Японии журналист спросил Пепа Гвардиолу, считает ли он себя сейчас G.O.A.T (аббревиатура – величайший из всех, перевод слова goat – козел) среди тренеров.

«Я не козел и не собираюсь им быть», – ответил Гвардиола.

Затем журналист поправил испанца, сказав, что он имел в виду «величайший из всех», но Гвардиола остался непреклонен. «Даже не это», – сказал Гвардиола.

На вопрос, не пытается ли он быть скромным, Гвардиола сказал:

«Нет, это правда. Я прекрасно знаю себя. Я всегда говорил, что в моей карьере есть успех, потому что я был в «Барселоне» с лучшими игроками. Я был в «Баварии», в одном из лучших клубов в истории, а теперь мы здесь».

Guardiola asked if he's the GOAT of coaches, gives hilarious reply — mentions Barca

4 комментария

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Mokka Keane
«Я не козёл и не собираюсь им быть». Величайшая фраза
+9
0
+9
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Илья Мурашов
Гвардиола выделил команды, которые тренировал, а не себя. Моуриньо сказал бы иначе.
+9
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прощай Роналду
Он Оарёль😎
+1
0
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