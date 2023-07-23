9 комментариев

Не стал скрывать.

Рафаэль Надаль, один из величайших теннисистов современности, давно известен своей любовью к футболу и особой привязанностью к мадридскому «Реалу», поэтому фанатов было особенно любопытно, кого же он считает величайшим игроком современности.

Большую часть этого года Рафа не появлялся на корте из-за травмы, но поклонники успели подловить его во время отдыха в Греции. Надаль любезно сфотографировался с фанатами, как вдруг ему задали неожиданный вопрос:

«Кто маэстро футбола: Месси или Роналду?»

Учитывая любовь Надаля к «Реалу», можно было ожидать дипломатического уклонения от вопроса, но теннисист ответил удивительно откровенно:

«Месси лучше, но я болею за «Реал Мадрид».

Несмотря на то, что Рафаэль с детства болел за «Лос Бланкос», его дядя Мигель Анхель Надаль выступал за «Барселону» в конце 90-х, играя под руководством легендарного Йохана Кройффа.