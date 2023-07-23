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Звезда тенниса Надаль сказал свое слово в давнем споре «Месси или Роналду». Рафа известен своей привязанностью к «Реалу»

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Не стал скрывать.

Рафаэль Надаль, один из величайших теннисистов современности, давно известен своей любовью к футболу и особой привязанностью к мадридскому «Реалу», поэтому фанатов было особенно любопытно, кого же он считает величайшим игроком современности.

Большую часть этого года Рафа не появлялся на корте из-за травмы, но поклонники успели подловить его во время отдыха в Греции. Надаль любезно сфотографировался с фанатами, как вдруг ему задали неожиданный вопрос:

«Кто маэстро футбола: Месси или Роналду?»

Учитывая любовь Надаля к «Реалу», можно было ожидать дипломатического уклонения от вопроса, но теннисист ответил удивительно откровенно:

«Месси лучше, но я болею за «Реал Мадрид».

Несмотря на то, что Рафаэль с детства болел за «Лос Бланкос», его дядя Мигель Анхель Надаль выступал за «Барселону» в конце 90-х, играя под руководством легендарного Йохана Кройффа.

9 комментариев

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Вячеслав Новиков
Все адекватные люди и так это понимают, а учитывая скромность Месси и нарциссизм Роналду это делает разницу в разы
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Greatest Of All Time
95% футболисты, тренера и спортсмены других видов спорта выбирают Месси. Так как глаза не обманешь, ведь преимущество Месси над Рюналду космически в игру футбол.
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Игорь Климов
Несомненно, что Лео Месси гений футбола, и Надаль полностью прав.
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Эль Иберико
Надаль всегда отличался своим благородством и объективностью, по-другому он ответить не мог.

П.С. это в каком году Зизу успел вручить Надалю кубок РГ?
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SaH4r.
гоат выбрал гоата
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Илья Мурашов
Великие выбирают великого.
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Игорь Климов
Ответ Вячеслав Новиков
Все адекватные люди и так это понимают, а учитывая скромность Месси и нарциссизм Роналду это делает разницу в разы
Да, Лео Месси всегда ведёт себя вполне достойно, в отличии от этого Португальца7.
+4
-3
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