9 комментариев

Звезда тенниса Надаль сказал свое слово в давнем споре «Месси или Роналду». Рафа известен своей привязанностью к «Реалу»
Не стал скрывать.
Рафаэль Надаль, один из величайших теннисистов современности, давно известен своей любовью к футболу и особой привязанностью к мадридскому «Реалу», поэтому фанатов было особенно любопытно, кого же он считает величайшим игроком современности.
Большую часть этого года Рафа не появлялся на корте из-за травмы, но поклонники успели подловить его во время отдыха в Греции. Надаль любезно сфотографировался с фанатами, как вдруг ему задали неожиданный вопрос:
«Кто маэстро футбола: Месси или Роналду?»
Учитывая любовь Надаля к «Реалу», можно было ожидать дипломатического уклонения от вопроса, но теннисист ответил удивительно откровенно:
«Месси лучше, но я болею за «Реал Мадрид».
Несмотря на то, что Рафаэль с детства болел за «Лос Бланкос», его дядя Мигель Анхель Надаль выступал за «Барселону» в конце 90-х, играя под руководством легендарного Йохана Кройффа.
П.С. это в каком году Зизу успел вручить Надалю кубок РГ?