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🎥 Мане дерзко ответил журналисту. У Садьо непростые отношения с немецкой прессой

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В Мюнхене прошла презентация команды. Футболисты и тренерский штаб «Баварии» сделали общее фото.

На поле «Альянц Арены» вышли и те игроки, которые следующий сезон могут начать в новой команде. Один из таких футболистов – Садьо Мане.

Покидая стадион, сенегалец весьма дерзко ответил журналисту, который хотел взять у полузащитника интервью. Мане сказал: «Вы уничтожаете меня каждый день, но хотите со мной поговорить?»

У Садьо, действительно, сложные отношения с немецкими журналистами. Сперва пресса критиковала полузащитника за его слабую игру. Затем Мане сцепился с Сане и даже ударил немца по лицу. Стычка между игроками подлила масло в пожар критики, которая обрушивается на сенегальца.

Садьо переехал в Мюнхен из Ливерпуля всего год назад, но уже в это трансферное окно может перебраться в Саудовскую Аравию. По данным L’Equipe, полузащитник согласился на трансфер в «Аль-Наср». Сам игрок хотел остаться в «Баварии», но руководство клуба намерено расстаться с футболистом, пишет Фабрицио Романо.

А в соцсетях фанаты мерсисайдцев вспоминают, как к Мане относились в «Ливерпуле»:

💭 «Когда он переходил в «Баварию», многие писали, что в Германии к Садьо наконец начнут относиться с уважением. В итоге там он каждый день получает от журналистов, одноклубники его не уважают, руководство хочет от него избавиться. Скажите, а нужно ли было ему уходить из «Ливерпуля»?»

💭 «Даже в Англии пресса относилась к Садьо лучше, чем в Германии. Для меня это удивительно, потому что британские журналисты бывают очень жестокими».

💭 «Мне кажется, уход из «Ливерпуля» – худшее решение в карьере Мане. Сомневаюсь, что он останется в «Баварии», он просто не нужен этому клубу. Теперь он отправится в Саудовскую Аравию, где бесславно закончит свою карьеру, это мое мнение, никого не хочу обидеть. Очень жаль, что так вышло».

Как вы оцениваете переход мане из «Ливерпуля» в «Баварию»? Можно ли назвать этот трансфер ошибкой?

4 комментария

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arisstopane
пиковый мане в лфк был оччень!
+5
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Никола Тесла
Непонятно, то ли игроки Ливерпуля при переходе теряют атмосферу и падают по уровню, то ли Ливерпуль очень четко видит момент, когда пора с игроком расставаться.
+4
0
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BillShen
Из Cадио сделали какого-то козла отпущения. Ну не мог человек, который в мечети моет туалеты и помогает своей деревне за 1 год стать таким плохишом.
+1
0
+1
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TravenS
Ответ BillShen
Из Cадио сделали какого-то козла отпущения. Ну не мог человек, который в мечети моет туалеты и помогает своей деревне за 1 год стать таким плохишом.
Грамотно прикидывался
0
0
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