Настоящий волшебник.

После своего дебюта за «Интер Майами» Лионель Месси вновь попал во все заголовки, но первый матч Серджи Бускетса в США заслужил не меньше внимания.

Месси вышел со скамейки запасных, чтобы забить победный гол со штрафного на 94-й минуте против «Крус Асул» в Кубке лиг. Однако Бускетс, который тоже впервые играл за «Майами» и при этом долгие годы играл бок о бок с аргентинцем, был как минимум не менее великолепен.

Серджи вышел на поле вместе с Лео на 54-й минуте, и эти двое будто бы никогда не расставались. Бускетс без усилий полностью контролировал опорную зону и при этом регулярно отдавал потрясающие передачи на Лео. Только посмотрите на лучшие из них:

Вскоре к этому дуэту присоединится еще одна легенда «Барселоны» в лице Жорди Альбы, и до сих пор ходят слухи о возможных трансферах Луиса Суареса и Андреса Иньесты.

В среду флоридская команда встретится с «Атлантой Юнайтед», а мы ждем Месси и Бускетса в стартовом составе 😍