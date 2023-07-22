10 комментариев

«Аль-Хилаль» хочет подписать Килиана Мбаппе этим летом. Клуб из Саудовской Аравии предлагает французу контракт на сумму 400 миллионов евро, сообщает Фабрис Хокинс из RMC Sport. «Пари Сен-Жермен» получит 200 миллионов евро.

Если Мбаппе не согласится продлить контракт с «ПСЖ» до 31 июля, парижане примут предложение от «Аль-Хилаля». Однако крайне важно, чтобы сам игрок согласился уйти. Сообщается, что Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» на последний сезон.

«Аль-Хилаль» готов позволить Мбаппе перейти в мадридский «Реал» в 2024 году, так что этот переход может стать беспроигрышной ситуацией как для игрока, так и для «Парижа»: 24-летний футболист проведет следующий сезон с большим количеством игрового времени (парижане грозились посадить его на скамейку), в то время как «ПСЖ» получит большую сумму за форварда.

Этим летом в «Аль-Хилаль» приехали Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич.