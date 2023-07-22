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«Аль-Хилаль» намерен выкупить Мбаппе и отдать его «Реалу» через год. Ищем выгоду всех сторон

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Футбол Футбол

«Аль-Хилаль» хочет подписать Килиана Мбаппе этим летом. Клуб из Саудовской Аравии предлагает французу контракт на сумму 400 миллионов евро, сообщает Фабрис Хокинс из RMC Sport. «Пари Сен-Жермен» получит 200 миллионов евро.

Если Мбаппе не согласится продлить контракт с «ПСЖ» до 31 июля, парижане примут предложение от «Аль-Хилаля». Однако крайне важно, чтобы сам игрок согласился уйти. Сообщается, что Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ» на последний сезон.

«Аль-Хилаль» готов позволить Мбаппе перейти в мадридский «Реал» в 2024 году, так что этот переход может стать беспроигрышной ситуацией как для игрока, так и для «Парижа»: 24-летний футболист проведет следующий сезон с большим количеством игрового времени (парижане грозились посадить его на скамейку), в то время как «ПСЖ» получит большую сумму за форварда.

Этим летом в «Аль-Хилаль» приехали Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич.

Kylian Mbappe breaks PSG scoring record with 201st goal | The Independent

10 комментариев

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Нефанатик
Этому источнику сказки писать. Какие 200 млн ПСЖ и какие 400 млн игроку? Я понимаю что арабы люди богатые, но они не идиоты.
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Юрий Безуглый
"Ищем выгоду всех сторон" - найдите, пожалуйста, выгоду Аль-Хилаля, а то что-то в тексте об этом ничего нет
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nikitafcsm@mail.ru
Ответ Tyrone Woodley
зачем Реалу это 5-ое колесо. куда его ставить?
Это скорее турбина, чем 5-ое колесо) По мне так намного лучше взять Мбаппе на ЦФ через его «не хочу», чем заходить в новый сезон с Хоселу на этой позиции
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aya
Ответ Tyrone Woodley
зачем Реалу это 5-ое колесо. куда его ставить?
На подмену Вини Жуниору, суперсаб так сказать))
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nikitafcsm@mail.ru
Да тут и придумывать не надо, ценник на него будет не больше 150 млн., учитывая нынешние отношения между клубом и игроком + оставшийся год по контракту. Мадриду надо забирать его и входить в новый сезон!
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nikitafcsm@mail.ru
Ответ Tyrone Woodley
Когда то точно так же мне отвечали что Азар будет прям мощью а Винисиусу курица без головы))) Сейчас то же самое 200 млн за игрока с годом контракта самая высокая зарплата в команде которая выше в 2-3 раза чем у лидеров и все это лишь бы не войти в сезон с Хоселу. А вы вспомните почему этот вами горячо любимый Мбаппе не оказался в Реале годом ранее. Руководство Реала и большинство болельщиков не имеют ни малейшего представления о чести и самоуважении. Я лично если этого Мбаппе подпишут (после 20-ти лет боления вообще перестану смотреть футбол в целом)
200 млн. за него точно не попросят, как минимум, по двум причинам, которые я указал в первом комментарии. В прошлом году была максимально неприятная ситуация, которая не могла понравиться ни одному болельщику Реала. Но что сейчас? Парень, у которого зарплата измеряется в грузовиках, бойкотирует Париж (слепо буду верить, что ради мечты) вплоть до того, что его «пнули» из заявки, а также угрожают «банкой» на предстоящий сезон. Для меня это хоть что-то да значит) На Хоселу, честно, даже смотреть не хочу, а Килиан - это потенциально мощная инвестиция за счёт его скиллов и имиджа! + закроет, на данный момент, приоритетную позицию в клубе) Спасибо за диалог! Удачи!
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