Первое, что сделал Лео Месси после дебютного гола за «Интер Майами» – побежал к своей семье!

Аргентинец тепло обнял своих детей, а Антонелла наблюдала за происходящим неподалеку.

Что за вечер для Лео! Он принес своей новой команде первую победу за 12 матчей, реализовав штрафной удар на последней минуте. И все это в окружении семьи и знаменитостей, наблюдавших за ним с трибун. Дебют мечты.