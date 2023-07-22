Что первым сделал Месси после того самого штрафного на последней минуте, который принес «Майами» первую победу за 12 матчей?
Первое, что сделал Лео Месси после дебютного гола за «Интер Майами» – побежал к своей семье!
Аргентинец тепло обнял своих детей, а Антонелла наблюдала за происходящим неподалеку.
Что за вечер для Лео! Он принес своей новой команде первую победу за 12 матчей, реализовав штрафной удар на последней минуте. И все это в окружении семьи и знаменитостей, наблюдавших за ним с трибун. Дебют мечты.
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