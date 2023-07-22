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Месси забил решающий гол и посвятил победу игроку с ценником 75 000 евро. Кто он такой и почему Лео за него переживает?

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'He is very unlucky': Messi shows class, dedicates victory to €75k-rated Inter Miami player

После успешного дебюта за «Майами», Лео Месси дал интервью, в котором посвятил победу одному из своих новых партнеров по команде.

«Позвольте мне посвятить эту победу Яну Фрею, который страдал в раздевалке от полученной травмы. Он перенес две серьезные травмы, и сегодня ему не повезло снова получить травму», – сказал аргентинец.

История Яна Фрея действительно шокирует. 20-летний спортсмен порвал крестообразные связки еще в феврале 2021 года, и на его восстановление ушло более 2 лет. Через несколько месяцев после восстановления он снова получил травму.

Текущая оценочная стоимость Фрэя составляет всего 75 000 евро. При этом он является одним из самых молодых игроков в команде. После такой поддержки со стороны Месси Фрею может стать гораздо лучше.

3 комментария

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DZ0
Здоровья парню!
Месси показал свою левую в США!
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0
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Hella black
Решала
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Ramil Usmanov
Поддержка от Месси конечно же будет очень кстати молодому футболисту!
+4
0
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