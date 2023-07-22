После успешного дебюта за «Майами», Лео Месси дал интервью, в котором посвятил победу одному из своих новых партнеров по команде.

«Позвольте мне посвятить эту победу Яну Фрею, который страдал в раздевалке от полученной травмы. Он перенес две серьезные травмы, и сегодня ему не повезло снова получить травму», – сказал аргентинец.

История Яна Фрея действительно шокирует. 20-летний спортсмен порвал крестообразные связки еще в феврале 2021 года, и на его восстановление ушло более 2 лет. Через несколько месяцев после восстановления он снова получил травму.

Текущая оценочная стоимость Фрэя составляет всего 75 000 евро. При этом он является одним из самых молодых игроков в команде. После такой поддержки со стороны Месси Фрею может стать гораздо лучше.