«Если Месси забьет это, я стану его фанатом», – сказал самый известный болельщик Криштиану Роналду блогер iShowSpeed. Парень выдал эту фразу за мгновение до того, как Лео реализовал штрафной в дебютном матче за «Майами».

Что произошло потом? iShowSpeed снял майку Роналду... чтобы надеть майку Месси!

Это произошло всего через месяц после того, как iShowSpeed впервые встретился со своим кумиром Криштиану после многократных попыток. Только представьте себе реакцию португальца на такую подмену!

А вот и гол Лео на последней минуте.