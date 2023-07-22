Гаспачо
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«Если Месси забьет это, я его фанат». Самый известный болельщик Роналду переобулся после гола Лео

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Если Месси забьет это, я стану его фанатом», – сказал самый известный болельщик Криштиану Роналду блогер iShowSpeed. Парень выдал эту фразу за мгновение до того, как Лео реализовал штрафной в дебютном матче за «Майами».

Что произошло потом? iShowSpeed снял майку Роналду... чтобы надеть майку Месси!

Это произошло всего через месяц после того, как iShowSpeed впервые встретился со своим кумиром Криштиану после многократных попыток. Только представьте себе реакцию португальца на такую подмену!

А вот и гол Лео на последней минуте.

5 комментариев

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R
сам Роналду фанат Месси, если что
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TravenS
Хайпожор обыкновенный, фанатом тут и не пахнет
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Тюменский медвежонок
Ответ R
сам Роналду фанат Месси, если что
да он фанат на самом деле и Роналду и Месси, у него даже татуировка есть посвященная Месси или как минимум была, короче фанатеет и там и там - по факту пожалуй "правильный болельщик" которому нравятся два величайших футболиста
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