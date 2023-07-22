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«ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу. Килиан нарушил один дедлайн, установленный клубом

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Мбаппе доигрался. Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» исключил игрока из предсезонного тура команды по Японии.

Более того, клуб выставил капитана сборной на продажу. По данным инсайдера, парижане начнут рассматривать предложения по игроку уже с сегодняшнего дня, 22 июля.

Романо рассказал, что руководство клуба приняло решение расстаться с Мбаппе, не дождавшись от игрока решения о будущем:

«ПСЖ» убежден, что Мбаппе уже согласовал условия перехода в мадридский «Реал» в 2024 году в качестве свободного агента.

Клуб рассчитывал, что Килиан до 15 июля выберет между продлением соглашения и уходом этим летом. Но ответа так и не поступило.

Теперь Мбаппе исключен из предсезонного тура, рассматриваются предложения о продаже игрока. «ПСЖ» хочет продать Мбаппе».

 

Килиан все же успел оставить свой след в предсезонке парижан. В товарищеском матче против «Гавра» француз забил гол, хотя большую часть встречи просидел в запасе.

Как вам такой поворот в саге?

4 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Ждём рекордный контракт в истории футбола :)
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Gon3a1e5@mail.ru
Придется пересу слюнявить все таки шейхам
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кто-то
От любви до ненависти
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SerVer
Ответ кто-то
От любви до ненависти
От любви к деньгам до любви к деньгам.
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