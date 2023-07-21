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📹Болельщики «Барселоны» пришли на тренировку «Мадрида». Там их ждал жаркий прием от поклонников «Реала»

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Скоро команды проведут очный матч.

Вчера футболисты «Мадрида» вылетели в США, а сегодня уже провели первую тренировку на американской земле. Первый город базирования команды Карло Анчелотти − солнечный Лос-Анджелес.

Заклятые друзья из «Барселоны» также прилетели в Город Ангелов, причем самолеты испанских команд приземлились с разницей всего в пятнадцать минут.

Болельщики «Реала» сгруппировались в парке рядом со спортивной ареной, где занимались их любимцы, когда откуда ни возьмись появился парень в футболке «Барселоны». Как можно узнать по видео, которое опубликовал Relevo, фанаты «Мадрида» встретили незваного гостя улюлюканьем и красноречивыми жестами. Провокатор явно наслаждался такой реакцией на свой поступок.

К счастью для него самого, кроме слов и жестов никаких других действий предпринято не было. Можно сказать, что шалость удалась.

Чуть позже рядом с толпой прошел еще один герой. На нем также была футболка «Барселоны», а на спине десятый номер и фамилия Месси. Неодобрительный гул продолжился.

Несмотря на то, что «Барселона» и «Мадрид» вместе оказались в Лос-Анджелесе, очный матч в рамках американского тура они сыграют в другом городе − Далласе. Класико пройдет 29 июля.

3 комментария

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Asker Nourusov
Обе команды прикупили новых игроков, а кто вернулись из аренды,. Обе команды готовы к новому сезону, Побед лучшим-, и конечно ждём огненное Классико!!!
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прощай Роналду
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Asker Nourusov
Ответ Нефанатик
Раз коммент ради плюсов, поставлю
Благодарю!👍
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