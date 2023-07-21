Просил пару минут, чтобы «Аль-Наср» пропустил еще.

Криштиану Роналду стал предметом шуток в соцсетях после того, как попросил главного тренера «Аль-Насра» отложить замену в товарищеском матче с «Бенфикой». При счете 4:1 в пользу лиссабонцев.

На 67-й минуте португалец подошел к Кастро, попросив выделить ему еще пять минут на поле, когда счет был 3:1. Легендарный нападающий, похоже, придумал план, как ликвидировать отставание, но... через минуту счет стал 4:1.

Фанаты не смогли устроять перед соблазном.

💭 «Слишком говорливый и властный для состоявшегося футболиста. Неудивительно, что он так быстро сдулся».

💭 «Бенфика» забила меньше, чем через две минуты».

💭 «Только для того, чтобы они пропустили еще через 5 минут».

💭 «Он все равно не окажет никакого влияния».

💭 «Он хотел посмотреть четвертый гол крупным планом».

💭 «Он угрожал ему еще одним интервью с Пирсом Морганом».

💭 «Пытался выклянчить еще пару минут».