Гаспачо
Блог

😂😂😂 «Он угрожал тренеру еще одним интервью с Пирсом Морганом». Фанаты высмеяли Роналду за матч с «Бенфикой»

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Клубы Клубы
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Просил пару минут, чтобы «Аль-Наср» пропустил еще.

Криштиану Роналду стал предметом шуток в соцсетях после того, как попросил главного тренера «Аль-Насра» отложить замену в товарищеском матче с «Бенфикой». При счете 4:1 в пользу лиссабонцев.

На 67-й минуте португалец подошел к Кастро, попросив выделить ему еще пять минут на поле, когда счет был 3:1. Легендарный нападающий, похоже, придумал план, как ликвидировать отставание, но... через минуту счет стал 4:1.

Фанаты не смогли устроять перед соблазном.

💭 «Слишком говорливый и властный для состоявшегося футболиста. Неудивительно, что он так быстро сдулся».

💭 «Бенфика» забила меньше, чем через две минуты».

💭 «Только для того, чтобы они пропустили еще через 5 минут».

💭 «Он все равно не окажет никакого влияния».

💭 «Он хотел посмотреть четвертый гол крупным планом».

💭 «Он угрожал ему еще одним интервью с Пирсом Морганом».

💭 «Пытался выклянчить еще пару минут».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Костылев
Бенфика понятно, что будет стебаться, так как КриРо в <<Спортинге>> играл. Вечный враг орлов!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Козлов
0-5 от Сельты, 1-4 от Бенфики.

Саудовская лига - вторая лига мира, блин... после ФНЛ.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Да что вы так, это было интервью, которое спасло МЮ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий