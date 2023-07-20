Гаспачо
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Криштиану Роналду нарушил контракт с Nike, надев Adidas на матч «Аль-Насра» с «Сельтой»

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Криштиану Роналду провел свой первый предсезонный матч на стадионе «Алгарве», сыграв 45 минут и наблюдая за вторым таймом с друзьями и семьей. Все голы были забиты во втором тайме после того, как Роналду и новичок «Аль-Насра» Марсело Брозович покинули поле. «Аль-Наср» проиграл «Сельте» со счетом 5:0.

Но крупное поражение было не единственным сюрпризом, похоже, что Роналду был на поле в Adidas, хотя у него контракт с Nike.

Роналду является спортсменом Nike с 2003 года и подписал пожизненный контракт на сумму 1 миллиард долларов в 2016 году. Обычно он носит одежду и обувь Nike для рекламных кампаний. Но во время игры фанаты заметили, что у португальца были щитки X Pro Adidas вместо Nike.

Этот неожиданный выбор вызвал вопросы, в Nike могут быть недовольны ситуацией. Фото с матча появились в социальных сетях Роналду, и фанаты быстро заметили что-то подозрительное.

3 комментария

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Альберт Васильченко
Шейхи возместят
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за ЦСКА и УРАЛ
Вот же кому то нечё делать
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Boba jac
балбес гелевый !
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