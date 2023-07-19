«Один из игроков «Барсы», которого я бы подписал в «Реал Мадрид»? Педри», – уверенно сказал Родриго в интервью ESPN Brazil.

Нет сомнений, что Педри – талантливый игрок, доказавший высокий уровень после перехода в «Барсу».

Мадридский «Реал» пытался выкупить Педри в 2019 году, но испанец предпочел перейти в «Барсу» (приехал из «Лас-Пальмаса» за 17 млн евро).

С тех пор в «Реал» пришли такие качественные полузащитники, как Тчуамени, Беллингем, Гюлер и Камавинга, не говоря уже о Кроосе, Модриче и Вальверде, которые уже стали легендами клуба. Можете представить в этой компании еще и Педри?