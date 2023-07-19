Гаспачо
Блог

Умеет искать золото. Родриго назвал одного игрока «Барсы», которого точно купил бы в «Реал» ⭐⭐⭐

Родриго Родриго
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Педри Педри
Футбол Футбол

«Один из игроков «Барсы», которого я бы подписал в «Реал Мадрид»? Педри», – уверенно сказал Родриго в интервью ESPN Brazil.

Нет сомнений, что Педри – талантливый игрок, доказавший высокий уровень после перехода в «Барсу».

Мадридский «Реал» пытался выкупить Педри в 2019 году, но испанец предпочел перейти в «Барсу» (приехал из «Лас-Пальмаса» за 17 млн евро).

С тех пор в «Реал» пришли такие качественные полузащитники, как Тчуамени, Беллингем, Гюлер и Камавинга, не говоря уже о Кроосе, Модриче и Вальверде, которые уже стали легендами клуба. Можете представить в этой компании еще и Педри?

Real Madrid v Barcelona player ratings: Modric 5, Carvajal 2; Aubameyang and Pedri 9

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Но Мадридиста же нас уверяли что он GOLDEN BRUSOK? 😎
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Педри - это будущая звезда первой величины в мировом футболе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Игорь Климов
Педри - это будущая звезда первой величины в мировом футболе.
Лично я считаю, что Педри пора вычеркивать из этого списка, так как он уже звезда первой величины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий