8 комментариев

Мадридский «Реал» подтвердил, что его общая задолженность составляет 47 млн евро.

В сезоне-2022/23 «Мадрид» заработал 843 млн евро, в эту сумму не входят трансферы игроков. «Реал» получил чистую прибыль в размере 12 млн евро.

Что касается «Барселоны», то здесь, как мы знаем, ситуация совершенно иная после нескольких лет недобросовестного управления.

В июне вице-президент «Барселоны» подтвердил, что задолженность клуба по-прежнему составляет 1,35 млрд евро. Это не считая 1,5 миллиарда, которые «Барселона» дополнительно взяла на реконструкцию «Камп Ноу».

В «Барсе» надеются, что после реконструкции клуб будет получать доход от стадиона за счет проведения концертов и других мероприятий, не связанных с футболом, чтобы погасить долг в ближайшие несколько лет.

Однако это не означает, что «Барса» не зарабатывает денег. В прошлом году каталонцы получили 400 млн евро дохода от завоеванных титулов, продажи игроков и атрибутики.