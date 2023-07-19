Гаспачо
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Раскрыли долги «Реала» и «Барселоны» – сравниваем и понимаем, что клубы живут в разных мирах. Каталонцы берут кредит за кредитом

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Мадридский «Реал» подтвердил, что его общая задолженность составляет 47 млн евро.

В сезоне-2022/23 «Мадрид» заработал 843 млн евро, в эту сумму не входят трансферы игроков. «Реал» получил чистую прибыль в размере 12 млн евро.

Что касается «Барселоны», то здесь, как мы знаем, ситуация совершенно иная после нескольких лет недобросовестного управления.

В июне вице-президент «Барселоны» подтвердил, что задолженность клуба по-прежнему составляет 1,35 млрд евро. Это не считая 1,5 миллиарда, которые «Барселона» дополнительно взяла на реконструкцию «Камп Ноу».

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В «Барсе» надеются, что после реконструкции клуб будет получать доход от стадиона за счет проведения концертов и других мероприятий, не связанных с футболом, чтобы погасить долг в ближайшие несколько лет.

Однако это не означает, что «Барса» не зарабатывает денег. В прошлом году каталонцы получили 400 млн евро дохода от завоеванных титулов, продажи игроков и атрибутики.

8 комментариев

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unreality
Кстати, давно все эти новоблоги "Гаспачо" "Апдейт" появились и забили весь рейтинг пользовательских постов? Я вот сюда случайно с главной зашел, заголовок традиционно кликбайтный, текст традиционно никакой смысловой нагрузки не несет (сказал бы грубее). Плюс накручены. В этих блогах абсолютно мусорный контент, без исключений.
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прощай Роналду
Ответ Moscwow
Финансовый пузырь это ПСЖ, а Барса живой труп, который выживает сейчас только за счет имени
Барса как СПЕЦНАЗовец, выживает там где другие не могу, поэтому Барселона больше чем клуб, завидуйте молча! 😎
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