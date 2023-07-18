Гаспачо
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«Он не привык к подиуму». Виктория троллит Дэвида после презентации Лионеля Месси

Лионель Месси Лионель Месси
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

Виктория Бекхэм потроллила своего мужа Дэвида за его оплошность во время презентации Лионеля Месси в «Интер Майами». Совладелец клуба поднимался по пандусу и поскользнулся, так как платформа была мокрой после дождя.

Фанаты заметили, как легендарный футболист пытается сохранить равновесие и видео стало вирусным в социальных сетях. Жена Дэвида Виктория тоже не могла пройти мимо.

Она в шутку предположила, что легендарный футболист не привык к подиумам, Дэвид оценил шутку и репостнул видео.

4 комментария

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Fender Jazzbass
Ну сбалансировал здорово, координация - мое почтение, с такой штуки загреметь прилично можно было
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Timur_A
Мне показалось, что, ловя равновесие, Дэвид дёрнул себе мышцу, и потом шёл с трудом через боль, заметно хромая на левую ногу.
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Кашшай Чакырович
Так можно и сломаться на ровном месте )
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