«Он не привык к подиуму». Виктория троллит Дэвида после презентации Лионеля Месси
Виктория Бекхэм потроллила своего мужа Дэвида за его оплошность во время презентации Лионеля Месси в «Интер Майами». Совладелец клуба поднимался по пандусу и поскользнулся, так как платформа была мокрой после дождя.
Фанаты заметили, как легендарный футболист пытается сохранить равновесие и видео стало вирусным в социальных сетях. Жена Дэвида Виктория тоже не могла пройти мимо.
Она в шутку предположила, что легендарный футболист не привык к подиумам, Дэвид оценил шутку и репостнул видео.
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