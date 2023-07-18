Виктория Бекхэм потроллила своего мужа Дэвида за его оплошность во время презентации Лионеля Месси в «Интер Майами». Совладелец клуба поднимался по пандусу и поскользнулся, так как платформа была мокрой после дождя.

Фанаты заметили, как легендарный футболист пытается сохранить равновесие и видео стало вирусным в социальных сетях. Жена Дэвида Виктория тоже не могла пройти мимо.

Она в шутку предположила, что легендарный футболист не привык к подиумам, Дэвид оценил шутку и репостнул видео.