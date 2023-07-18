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Криштиану Роналду: «Арабская лига намного лучше, чем МЛС»

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

«Арабская лига намного лучше, чем МЛС. Я открыл путь в Саудовскую Аравию и теперь все игроки переезжают сюда. Здесь будет все больше и больше отличных игроков. Через год чемпионат Саудовской Аравии обгонит турецкий и голландский», — сказал Криштиану Роналду Diario AS. .

Так португалец ответил на вопрос о том, не хотел ли бы он присоединиться к Лионелю Месси в США и возобновить легендарное противостояние.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в прошлом сезоне после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Саудовский клуб предложил ему впечатляющие 200 миллионов евро в год.

13 комментариев

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Игорь Климов
Остановите кто-нибудь этого Кринжа7 от ещё более глупых комментариев в мировой прессе)
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Павел Николаев
Молчание - золото.
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Lionel Van Damme
Да не бомбит меня!!!
+4
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Tiestorzn17
Ему интервью вообще давать нельзя, как рот откроет - позора на месяц.
+5
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АРХАТ
Роналду после победы Месси на ЧМ: "Лига наций куда престижнее ЧМ"
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PkA46
Языком Роналду, работает не хуже чем ногами, а может даже и лучше...
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Miyagi
А я лучше Месси добил в конце Криштиану
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Alex Rhea
Ответ Игорь Климов
Остановите кто-нибудь этого Кринжа7 от ещё более глупых комментариев в мировой прессе)
и в чём он не прав?
да и к тому же я уверен, что он по контракту должен лигу свою хвалить
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Hella black
Криштиану остановись,ты и так упал ниже плинтуса.
Никому уже не интересна твоя мусорная статистика,твой эго-центризм загонит тебя
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Porlamorla
а потом они проиграли Сельте 0:5
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Игорь Климов
Ответ Evincive
Всяк кулик своё болото хвалит.
Он пустыню хвалит)
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