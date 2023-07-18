13 комментариев

«Арабская лига намного лучше, чем МЛС. Я открыл путь в Саудовскую Аравию и теперь все игроки переезжают сюда. Здесь будет все больше и больше отличных игроков. Через год чемпионат Саудовской Аравии обгонит турецкий и голландский», — сказал Криштиану Роналду Diario AS. .

Так португалец ответил на вопрос о том, не хотел ли бы он присоединиться к Лионелю Месси в США и возобновить легендарное противостояние.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в прошлом сезоне после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Саудовский клуб предложил ему впечатляющие 200 миллионов евро в год.