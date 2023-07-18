13 комментариев

Криштиану Роналду: «Арабская лига намного лучше, чем МЛС»
«Арабская лига намного лучше, чем МЛС. Я открыл путь в Саудовскую Аравию и теперь все игроки переезжают сюда. Здесь будет все больше и больше отличных игроков. Через год чемпионат Саудовской Аравии обгонит турецкий и голландский», — сказал Криштиану Роналду Diario AS. .
Так португалец ответил на вопрос о том, не хотел ли бы он присоединиться к Лионелю Месси в США и возобновить легендарное противостояние.
Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в прошлом сезоне после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» был расторгнут. Саудовский клуб предложил ему впечатляющие 200 миллионов евро в год.
да и к тому же я уверен, что он по контракту должен лигу свою хвалить
Никому уже не интересна твоя мусорная статистика,твой эго-центризм загонит тебя