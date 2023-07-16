«Ювентус» хочет арендовать Франка Кессиэ с правом обязательного выкупа, сообщает Джакомо Якобеллис со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По данным источника, туринцы уже сделали «Барселоне» официальное предложение по ивуарийцу.

«Бьянконери» планируют арендовать Кессиэ сейчас, а летом 2024 года выкупить полузащитника за 15 млн евро. Источник утверждает, что «Юве» предлагает Франку четырехлетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон. Это немного больше, чем он получает в «Барсе».

По данным Diario Sport, «блауграна» выставила ивуарийца на продажу. При этом каталонцы могут не согласиться на условия «Ювентуса», ведь «Барса» предпочла бы сразу продать Кессиэ, а не отдавать его в аренду, пишет Mundo Deportivo.

Источник добавляет, что «бьянконери» арендуют Франка, только если смогут сократить число полузащитников. У ивуарийца также есть вариант в Саудовской Аравии. По информации Жерара Ромеро, «Аль-Ахли» готов купить игрока у «Барсы» за 20 млн евро.

Где Кессиэ начнет следующий сезон, как считаете?