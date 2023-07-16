Лионель Месси так спешил на свою первую тренировку в «Интер Майами», что даже нарушил правила дорожного движения!

Мало того, что нарушил, так еще и насколько серьезно - аргентинец промчался через перекресток на красный свет!

В соцсетях появилось видео, на котором машина аргентинца проехала на красный сигнал светофора в Майами. Это произошло в пятницу.

Очевидцы подтвердили, что авто Лео сопровождала полиция Форт-Лодердейла. Получается...

К счастью, все закончилось без происшествий.

Стоит отметить, что нет информации, касательно водителя автомобиля. Не факт, что за рулем был сам аргентинец. Но телеканал TyC Sports утверждает, что Месси находился в машине.

💭 «Это могло плохо закончиться».

💭 «Ахаха».

💭 «Полиция включила свет, дав другим машинам сигнал, чтобы они остановились».

💭 «Какого #####?»