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«Интер Майами» хорошо подготовился к приезду Месси. В ожидании дебюта Лео клуб модернизировал стадион и усилили охрану

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Как только Месси дал добро на переход в «Интер Майами», клуб начал усердно готовиться к приезду суперзвезды.

Пока совладелец команды Дэвид Бекхэм участвовал в создании мурала в честь Лео, домашняя арена «Майами» претерпела серьезные изменения.

Miami Herald сообщает, что к моменту дебюта аргентинца на стадионе DRV PNK значительно усилили охрану. Кроме того, вместимость трибун была увеличена с 19 000 до 22 000 человек. Также было установлено еще 100 дополнительных VIP-кресел. Болельщики также получат больше льгот на еду на стадионе, а внутри арены планируется установить больше киосков с едой и напитками. Все это произошло несмотря на то, что в 2025 году планируется открытие нового стадиона «Интер Майами», который будет вмещать в себя 25 тысяч зрителей.

Ожидается, что тренировочная база клуба тоже подвергнется модернизации.

Капитан сборной Аргентины будет представлен в качестве игрока «Интер Майами» в ночь с 16 на 17 июля в 2:30 по московскому времени. Вместе с Месси клуб представит и Серджи Бускетса.

Ожидается, что Месси проведет свой первый матч в составе американской команды 22 июля. Это будет игра Кубка лиг против мексиканского «Крус Асуля».

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