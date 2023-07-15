Гаспачо
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Рамос все еще без клуба. Он может оказаться в довольном экзотическом для этого лета чемпионате

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Не Саудовская Аравия.

По данным TyC Sports, экс-защитник «Мадрида» и «ПСЖ» Серхио Рамос может оказаться во «Фламенго».

Испанец остался без клуба в конце июня, так как истек срок его контракта с парижанами. Продлевать его он не планировал.

Игрока отправляли в Саудовскую Аравию, МЛС и даже в «Севилью», но внезапно пришло экзотическое предложение. 37-летний футболист всерьез рассматривает такой вариант. Бразильцы сделают официальное предложение в ближайшие дни.

3 комментария

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войд
Возвращайся в Реал кэп)
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Dima Maznev
фла-флу, Рамос против Марсело любопытно было бы увидеть
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