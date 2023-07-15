Не Саудовская Аравия.

По данным TyC Sports, экс-защитник «Мадрида» и «ПСЖ» Серхио Рамос может оказаться во «Фламенго».

Испанец остался без клуба в конце июня, так как истек срок его контракта с парижанами. Продлевать его он не планировал.

Игрока отправляли в Саудовскую Аравию, МЛС и даже в «Севилью», но внезапно пришло экзотическое предложение. 37-летний футболист всерьез рассматривает такой вариант. Бразильцы сделают официальное предложение в ближайшие дни.