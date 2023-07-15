Отличная голевая передача, Антонелла!

В начале месяца Лионель Месси прилетел в Форт-Лодердейл, штат Флорида, чтобы начать новую главу в карьере. Ожидается, что в воскресенье игрока представят публике, причем произойдет двойная презентация: кроме аргентинца на ней якобы будет также другая звезда «Барселоны» Серджи Бускетс.

В связи с этим событием стадион пришлось увеличить на три тысячи мест, чтобы удовлетворить спрос. Владельцы сезонных абонементов смогут попасть бесплатно. Клуб анонсировал развлекательные мероприятия, в том числе, показательные от Месси и Бускетса.

В преддверии этого события Месси заметили в Майами. Игрок пытался вести обычный образ жизни. Аргентинец вместе с женой Антонеллой и двумя сыновьями пришел в региональную сеть супермаркетов Publix.

Удивительно, но появление легенды не вызвало такого ажиотажа, какой мог бы случиться в Европе. Несколько фанатов подошли к Месси ради фото, другие просто наблюдали за ним, тягающим перед собой тележку с продуктами.

Реакция Лео на то, что его заметили, была забавной. Когда люди начали подходить к нему, аргентинец сперва отвечал взаимностью, а затем попросил у Антонеллы ключи от машины (отметка 0:46). Взяв их, форвард быстро ретировался на стоянку, сел в авто и стал ждать жену там.

Болельщики оценили реакцию Лионеля следующим образом:

💭Уверен, что сначала он думал: «Ура, наконец-то я смогу спокойно ходить по городу и не отбиваться от фанатов». После того как он понял, что ошибся, то явно передумал: «Ну вот, пять началось».

💭Люди: «Мы тебя узнали». Месси: «Антонелла, кажется я забыл кошелек в бардачке».

💭Удивительно, насколько в США тактичнее относятся к звездам. Хотя Месси все равно выглядит слегка обеспокоенным.

💭Я прожил в Нью-Йорке более 25 лет. Видел многих звездных актеров, музыкантов, спортсменов, но никогда не подходил к ним. Максимум здоровался, спрашивал, как дела, и шел дальше по своим делам.