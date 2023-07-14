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Время и дата, камео поп-звезды: все, что вам нужно знать о презентации Лео Месси в «Интер Майами»

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Вот-вот начнется новая глава в звездной карьере Лионеля Месси.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» будет официально представлен в качестве нового игрока «Интер Майами» в это воскресенье, 16 июля, на стадионе DRV PNK во Флориде.

Что ж, вы, наверное, уже слышали дату и место проведения. Но когда именно это произойдет? Со всеми этими временными различиями между Штатами, Европой и Африкой это может немного сбивать с толку.

По МСК времени презентация состоится в ночь на 17 июля в 03:00.

Она будет транслироваться в прямом эфире в приложении Apple MLS Season Pass.

Приезд GOAT — большое событие для MLS. Ожидается, что на церемонии выступит  Шакира.

 

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