Вот-вот начнется новая глава в звездной карьере Лионеля Месси.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» будет официально представлен в качестве нового игрока «Интер Майами» в это воскресенье, 16 июля, на стадионе DRV PNK во Флориде.

Что ж, вы, наверное, уже слышали дату и место проведения. Но когда именно это произойдет? Со всеми этими временными различиями между Штатами, Европой и Африкой это может немного сбивать с толку.

По МСК времени презентация состоится в ночь на 17 июля в 03:00.

Она будет транслироваться в прямом эфире в приложении Apple MLS Season Pass.

Приезд GOAT — большое событие для MLS. Ожидается, что на церемонии выступит Шакира.