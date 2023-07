12 комментариев

Сегодня Лионель Месси чуть не попал в аварию на улицах Майами.

Сообщается, что в сопровождении полицейской машины аргентинец возвращался с тренировочной базы «Интер Майами », когда проехал прямо на красный свет.

Автомобиль Лео выехал на оживленный перекресток и чудом избежал столкновения с несколькими автомобилями.

Хотя остается неясным, был ли за рулем Лионель Месси, он действительно находился внутри автомобиля. Момент разворачивания был запечатлен TyC Sports.

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



pic.twitter.com/mT8daiYK2g