Гаспачо
Блог

Месси проехал на красный свет и чудом избежал автокатастрофы на улицах Майами

Барселона Барселона
Интер Майами Интер Майами
Клубы Клубы
МЛС МЛС
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Сегодня Лионель Месси чуть не попал в аварию на улицах Майами.

Сообщается, что в сопровождении полицейской машины аргентинец возвращался с тренировочной базы «Интер Майами », когда проехал прямо на красный свет.

Автомобиль Лео выехал на оживленный перекресток и чудом избежал столкновения с несколькими автомобилями.

Хотя остается неясным, был ли за рулем Лионель Месси, он действительно находился внутри автомобиля. Момент разворачивания был запечатлен TyC Sports.

К счастью, все закончилось благополучно.

Ожидается, что Лео будет официально представлен в качестве нового игрока «Интер Майами» завтра, 16 июля.

 

 

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lalique
Благодарим автора за очередной выпуск реалити-шоу о жизни Лионеля Месси в США!
Супермаркет посетил,узнали,какие продукты купил,с кем там был,бургер запустил,теперь приключения на автомобильных магистралях.
Продолжение следует...
Ожидаем следующую серию!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Ник
Лео читер. Код на деньги уже ввёл. Теперь на гонках aspirine - для здоровья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Что-то как-то видео с текстом не стыкуются: на видео никакого «чудом избежал» не видно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergpn
Не умеешь ездить - найми водителя, или жалко денег скупердяю? 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Life Music
Ответ lalique
Благодарим автора за очередной выпуск реалити-шоу о жизни Лионеля Месси в США! Супермаркет посетил,узнали,какие продукты купил,с кем там был,бургер запустил,теперь приключения на автомобильных магистралях. Продолжение следует... Ожидаем следующую серию!
Тебе не интересно, другим интересно
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий