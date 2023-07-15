12 комментариев

Месси проехал на красный свет и чудом избежал автокатастрофы на улицах Майами
Сегодня Лионель Месси чуть не попал в аварию на улицах Майами.
Сообщается, что в сопровождении полицейской машины аргентинец возвращался с тренировочной базы «Интер Майами », когда проехал прямо на красный свет.
Автомобиль Лео выехал на оживленный перекресток и чудом избежал столкновения с несколькими автомобилями.
Хотя остается неясным, был ли за рулем Лионель Месси, он действительно находился внутри автомобиля. Момент разворачивания был запечатлен TyC Sports.
🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) 14 июля 2023 г.
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К счастью, все закончилось благополучно.
Ожидается, что Лео будет официально представлен в качестве нового игрока «Интер Майами» завтра, 16 июля.
Супермаркет посетил,узнали,какие продукты купил,с кем там был,бургер запустил,теперь приключения на автомобильных магистралях.
Продолжение следует...
Ожидаем следующую серию!