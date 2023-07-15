9 комментариев

На днях Лео Месси приехал в один из супермаркетов Майами вместе с семьей вообще без охраны. Аргентинец быстро собрал внимание всех посетителей – фотографий с прохожими было так много, что казалось, Месси не успел купить все нужное.

На самом деле, все в порядке: Лео успел и порадовать болельщиков, и семью. Вашему вниманию – видео, на котором Лео Месси ведет себя как обычный человек. Ну, или как обычный папа.