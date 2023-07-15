Гаспачо
Блог

👽 Появились сомнения, что он не инопланетянин. В сеть слили видео, как Месси ходит по магазину с детьми. Узнаете себя?

Интер Майами Интер Майами
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
МЛС МЛС
Футбол Футбол

На днях Лео Месси приехал в один из супермаркетов Майами вместе с семьей вообще без охраны. Аргентинец быстро собрал внимание всех посетителей – фотографий с прохожими было так много, что казалось, Месси не успел купить все нужное.

На самом деле, все в порядке: Лео успел и порадовать болельщиков, и семью. Вашему вниманию – видео, на котором Лео Месси ведет себя как обычный человек. Ну, или как обычный папа.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
« Величие не ограждает тебя от народа, величие принимается народом »

Майk Тайсон
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
"Появились сомнения, что он не инопланетянин"
"Вашему вниманию – видео, на котором Лео Месси ведет себя как обычный человек"
Какая-то нестыковочка, не?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Sokolov
Судя по всему не жалеет, что поехал жить не в СА, а в нормальную страну
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Ivanov
Представьте себя на их месте. Нет, тут речь не о деньгах. А о том, что пукнуть спокойно нигде тебе не дают. Уверен, что это очень утомляет. Уверен, что они готовы были бы выложить "достаточно много" за обретение спокойствия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Ответ Kuryanin
"Появились сомнения, что он не инопланетянин" "Вашему вниманию – видео, на котором Лео Месси ведет себя как обычный человек" Какая-то нестыковочка, не?
да, коряво ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий