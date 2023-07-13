Гаспачо
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Мальчик очень обрадовался, когда Роналду заработал штрафной. Он точно не ждал, что Криштиану попадет ему в голову

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану уже давно не король штрафных ударов, но эффектный разбег, который он показал еще в середине нулевых, плотно закрепил за ним статус опасного исполнителя. Хотя в последние годы угроза от штрафных Роналду переключилась с вратарей на болельщиков за воротами.

В одном из матчей саудовской лиги португалец заработал штрафной, которому очень обрадовался юный фанат. Парень, вероятно, ждал красивый удар в девятку – но на деле получилось не очень: Криштиану пробил выше ворот, точно в того паренька.

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