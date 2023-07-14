Роскошная коллекция авто Криштиану Роналду — от Bugatti до McLaren Senna
Криштиану Роналду – одна из богатейших суперзвезд в мире спорта, и по понятным причинам он может похвастаться впечатляющей коллекцией автомобилей.
Rolls-Royce – Phantom, Cullinan и Dawn ($4 и $9 млн)
Rolls-Royce — один из самых роскошных автомобильных брендов в мире. Криштиану Роналду владеет тремя такими автомобилями.
Roll-Royce Phantom стоит около 4 млн долларов, а Cullinan — около 9 млн долларов.
Цена кабриолета Rolls Royce Dawn – 428 тысяч долларов – это подарок футболисту от Джорджины Родригес на прошедшее Рождество.
Bugatti - Chiron, Veyron и Centodieci ($13.12 млн)
Трио Bugatti, пожалуй, самые завидные модели в коллекции Роналду. Все вместе они обошлись ему в огромные 13,12 миллиона долларов.
McLaren Senna ($1млн)
Автомобиль McLaren Senna назван в честь легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны и является одним из самых популярных спортивных автомобилей в мире.
Ferrari - 599 GTO, 599 GTB Fiorano и F430 ($995,000)
Ferrari — один из самых известных брендов спортивных автомобилей, и Криштиану Роналду владеет тремя из них.
Ferrari 599 GTO стоит около 385 000 долларов;
599 GTB Fiorano стоит около 310 000 долларов,
а F430 — 300 000 долларов.
Lamborghini Aventador LP 700-4 ($318,000)
Еще одна знаковая модель в коллекции пятикратного обладателя «Золотого мяча» — Lamborghini Aventador LP 700-4.
Bentley - Continental GT и Flying Spur ($531,601)
Bentley Continental GT стоит около 220 000 долларов, а Flying Spur около 311 600 долларов.
Aston Martin DB9 ($200,000)
Роналду также может похвастаться Aston Martin в своей коллекции, и его любимым автомобилем является четырехместный DB9.
Maserati GranCarbio ($140,000)
Maserati GranCabrio служит португальской суперзвезде уже более десяти лет. Он купил его в 2011 году за 140 000 долларов.
Mercedes - G-Class, Benz C220 CDI и Benz C-Class Sports Couple ($249,400)
Наряду с Bugatti и Porsche, Mercedes широко представлен в гараже Криштиану Роналду.
Он владеет G-классом стоимостью 130 900 долларов,
Benz C220 CDI стоимостью 70 650 долларов
и спортивным купе Benz C-Class стоимостью 47 850 долларов.
Porsche - 911 Carrera 2S Cabriolet, Cayenne Turbo and Cayenne (337,400)
В гараже легенды мадридского «Реала» стоят, пожалуй, три самых популярных автомобиля в мире, все от Porsche.
911 Carrera 2S Cabriolet стоит около 129 900 долларов;
Cayenne Turbo стоит 130 000 долларов, а Cayenne — около 77 500 долларов.
Audi - Q7 and RS6 ($172,300)
В богатой коллекции Роналду есть и два автомобиля Audi. Audi Q7 стоит около 55 800 долларов, а RS6 — 116 500 долларов. Напомним, что Audi долгое время был одним из спонсоров мадридского «Реала».
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