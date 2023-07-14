Криштиану Роналду – одна из богатейших суперзвезд в мире спорта, и по понятным причинам он может похвастаться впечатляющей коллекцией автомобилей.

Rolls-Royce – Phantom, Cullinan и Dawn ($4 и $9 млн)

Rolls-Royce — один из самых роскошных автомобильных брендов в мире. Криштиану Роналду владеет тремя такими автомобилями.

Roll-Royce Phantom стоит около 4 млн долларов, а Cullinan — около 9 млн долларов.

Цена кабриолета Rolls Royce Dawn – 428 тысяч долларов – это подарок футболисту от Джорджины Родригес на прошедшее Рождество.

Bugatti - Chiron, Veyron и Centodieci ($13.12 млн)

Трио Bugatti, пожалуй, самые завидные модели в коллекции Роналду. Все вместе они обошлись ему в огромные 13,12 миллиона долларов.

McLaren Senna ($1млн)

Автомобиль McLaren Senna назван в честь легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны и является одним из самых популярных спортивных автомобилей в мире.

Ferrari - 599 GTO, 599 GTB Fiorano и F430 ($995,000)

Ferrari — один из самых известных брендов спортивных автомобилей, и Криштиану Роналду владеет тремя из них.

Ferrari 599 GTO стоит около 385 000 долларов;

599 GTB Fiorano стоит около 310 000 долларов,

а F430 — 300 000 долларов.

Lamborghini Aventador LP 700-4 ($318,000)

Еще одна знаковая модель в коллекции пятикратного обладателя «Золотого мяча» — Lamborghini Aventador LP 700-4.

Bentley - Continental GT и Flying Spur ($531,601)

Bentley Continental GT стоит около 220 000 долларов, а Flying Spur около 311 600 долларов.

Aston Martin DB9 ($200,000)

Роналду также может похвастаться Aston Martin в своей коллекции, и его любимым автомобилем является четырехместный DB9.

Maserati GranCarbio ($140,000)

Maserati GranCabrio служит португальской суперзвезде уже более десяти лет. Он купил его в 2011 году за 140 000 долларов.

Mercedes - G-Class, Benz C220 CDI и Benz C-Class Sports Couple ($249,400)

Наряду с Bugatti и Porsche, Mercedes широко представлен в гараже Криштиану Роналду.

Он владеет G-классом стоимостью 130 900 долларов,

Benz C220 CDI стоимостью 70 650 долларов

и спортивным купе Benz C-Class стоимостью 47 850 долларов.

Porsche - 911 Carrera 2S Cabriolet, Cayenne Turbo and Cayenne (337,400)

В гараже легенды мадридского «Реала» стоят, пожалуй, три самых популярных автомобиля в мире, все от Porsche.

911 Carrera 2S Cabriolet стоит около 129 900 долларов;

Cayenne Turbo стоит 130 000 долларов, а Cayenne — около 77 500 долларов.

Audi - Q7 and RS6 ($172,300)

В богатой коллекции Роналду есть и два автомобиля Audi. Audi Q7 стоит около 55 800 долларов, а RS6 — 116 500 долларов. Напомним, что Audi долгое время был одним из спонсоров мадридского «Реала».