В декабре «Реал Мадрид» подтвердил подписание Эндрика из «Палмейрас». 16-летний игрок считается одним из лучших нападающих своего поколения.

В июле этого года «Барселона» также объявила о трансфере с юниором – с Витором Роке из «Атлетико Паранаэнсе». 18-летний футболист уже играл за взрослую сборную Бразилии и получает восторженные отзывы профессионалов и болельщиков.

Интересно, какой из клубов больше заплатил за бразильскую жемчужину?

Согласно источникам, «Барселона» в конечном итоге может заплатить за трансфер Роке больше, чем «Реал» за Эндрика.

«Без сомнения, Роке – это самый крупный трансфер в истории континента. Речь идет о74 млн евро, он превосходит трансфер Эндрика в «Реал Мадрид», который обошелся клубу в 72 млн евро», — цитирует агента Роке Андре Кюри ESPN Brazil.

Следует отметить, что указанная цифра представляет собой совокупную стоимость трансфера и всех бонусов.

Официальные отчеты показывают, что «Барселона» заплатит только 30 млн евро за подписание Роке, в то время как «Реал» первоначально заплатил 37,5 млн евро за Эндрика.

Независимо от того, кто заплатил больше за молодых вундеркиндов, чтобы подписать контракт, их реальная ценность станет ясна только когда они начнут выступать в своих клубах.